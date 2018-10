Lietuviai ištikimi kopūstams: rudenį – tai viena populiariausių daržovių

Vis tik kai kurias daržoves lietuviai yra pamėgę nuo senų laikų ir be jų neįsivaizduoja savo mitybos raciono. Viena tokių daržovių neabejotinai yra kopūstai, kurių nemenkstančia paklausa stebisi net ir juos auginantys ūkininkai. Tuo metu prekybininkai pastebi, kad ypač populiarūs kopūstai tampa rudenį, kuomet dalis gyventojų šias daržoves ne tik vartoja šviežias, bet ir raugia.

Mylimiausias lietuvių kopūstai – baltagūžiai

Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Berta Čaikauskaitė sako, kad lietuviški kopūstai paklausūs išlieka visus metus, tačiau rauginimo sezono metu jų pardavimai dar labiau šokteli į viršų. Be to, lietuviai vis dažniau renkasi sezonines daržoves, o kopūstai rudens ir žiemos mėnesiais tam puikiai tinka.

„Kopūstai lietuviams yra išties artima daržovė – panašiai kaip obuoliai tradiciškai yra itin mėgstami vaisiai. Šviežius kopūstus gyventojai naudoja sriuboms, troškiniams, salotoms, kitiems patiekalams gaminti. Taip pat daug kopūstų kiekvieną rudenį nuperkama raugimui. Apie tai galima spręsti ir iš specialių rauginimo mišinių pardavimų. Nors ši prekė parduotuvių lentynose pasirodė tik šiemet, jos pardavimai jau viršijo lūkesčius“, – sako B. Čaikauskaitė.

Anot prekybos tinklo atstovės, lietuviai noriai renkasi ne tik populiariausius baltagūžius, bet ir asortimente esančius raudonuosius bei briuselinius kopūstus, kuriuos taip pat vis labiau vertina besirūpinantys savo mityba. Be to, nemažai nuperkama ir vartojimui jau paruoštų raugintų kopūstų.

Sodinti pradeda dar kovo mėnesį

Tuo metu kopūstus ir morkas moderniame ūkyje Kėdainių rajone auginantis Virgilijus Kuprevičius pažymi, kad kopūstų derlius šiemet yra prastesnis nei tikėtasi, nors šios daržovės paklausa, kaip visuomet, išlieka didžiulė.

„Tai, kad kopūstai Lietuvoje išlieka tokie paklausūs, tiesą sakant, netgi mus pačius šiek tiek stebina. Nepaisant to, kad įvairiausių daržovių, salotų ir žalumynų pasirinkimas šiandien yra toks didelis, kopūstai išlaiko tvirtas pozicijas tarp mėgstamiausių lietuvių daržo gėrybių. Siekiame šią paklausą kuo geriau patenkinti. Tiesa, šiemet Lietuvoje orai kopūstams buvo gan nepalankūs – pernelyg karšti ir sausi daržovei, kuri mėgsta nuosaikesnį klimatą, kiek žemesnes temperatūras. Tai gana ženkliai atsiliepė šiųmečiam kopūstų derliui“, – pasakoja V. Kuprevičius.

Per metus apie 2 mln. baltagūžių kopūstų daigų pasodinantis ūkininkas sako, kad šiaip jau ši daržovė nėra lepi, tačiau reikalauja daug rankų darbo, todėl nemažai stambių ūkių mažina kopūstais apsodinamų laukų plotus. Vis tik V. Kuprevičius lietuvių mėgstamiems kopūstams ir toliau skiria didelį dėmesį. Ankstyvieji kopūstai ūkininko ūkyje po specialia plėvele sodinami dar kovo mėnesį, o pirmasis derlius nuimamas jau birželį. Kopūstus parduotuvės V. Kuprevičiaus ūkis tiekia beveik ištisus metus.

Mitybos ekspertai kopūstus vertina dėl juose esančių naudingųjų medžiagų, kurios daugiausiai yra susikaupusios šių daržovių lapuose. Kopūstuose gausu vitamino C, taip pat yra vitaminų A, B1, B2, provitamino A, įvairių mikroelementų – natrio, kalio, magnio, kalcio, geležies, fosforo. Be to, kopūstai nėra kaloringi – šimtui šios daržovės gramų tenka tik 30 kcal.