Lenkijoje gali užtrukti „Maximos grupei“ svarbus tyrimas

Dienraščio cituojama Lenkijos naujienų agentūra "ISB news" skelbia, kad Konkurencijos taryba nusprendė detaliau ištirti, kaip šis sandoris galimai paveiktų vietines rinkas. "Maximos grupė" kol kas nėra gavusi žinių dėl oficialaus tyrimo termino pratęsimo.

"Šiuo metu pateiktas pasiūlymas įsigyti 100 proc. "Emperios" akcijų galioja iki vasario 21 dienos. Esame smulkus žaidėjas Lenkijos rinkoje, todėl palankaus atsakymo dėl koncentracijos tikimės sulaukti artimiausiu metu", - VŽ teigė "Maximos grupės" valdybos pirmininkas Petras Jašinskas.

Pasak jo, vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad galimai Lenkijos Konkurencijos taryba nusprendė atlikti išsamesnį tyrimą, tikėtina, kad pirmojo pasiūlymo galiojimo terminas bus pratęstas. Anot dienraščio, įsigijimų ekspertai teigia, kad "Maximai" kelią pastoti bandė konkurentė "Biedronka". Vienas jos savininkų yra prieštaravimą pareiškusios šalies "Eurocash" akcininkas.

BNS primena, kad smulkioji "Emperia Holding" akcininkė bendrovė "Eurocash" kreipėsi į Varšuvos apygardos teismą, kuris sustabdė gruodį vykusio akcininkų susirinkimo sprendimo galiojimą. Juo buvo pakeisti "Emperia Holding" įstatai - tai buvo viena iš sandorio su "Maximos grupe" sąlygų.

"Maximos grupė" pernai lapkritį pasirašė investicijų sutartį dėl "Emperia Holding" įsigijimo. Oficialiojo pasiūlymo metu "Maximos grupei" turės būti pasiūlyta įsigyti ne mažiau kaip 66 proc. "Emperia Holding" akcijų.

Jei "Maximos grupei" pavyktų įsigyti visas akcijas, už jas reikėtų sumokėti 1,191 mlrd. zlotų (285,6 mln. eurų).

"Emperia Holding", be "Stokrotka", valdo nekilnojamojo turto plėtros bendrovę "Elpro Development" ir IT bendrovę "Infinite". Grupėje dirba per 8 tūkst. darbuotojų.