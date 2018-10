Klaipėdos „Banginyje” – dešimtmečio nuolaidos

„Įprasta, kad keletą kartų per metus nuolaidų dienos vyksta prekybos centruose, kuriuose veikia drabužių, avalynės, laisvalaikio prekių, pramogų operatoriai. Prekybos centras „Banginis“ rinkoje išsiskiria savo asortimento pasiūla – dauguma parduotuvių orientuotos į namų, statybų, kasdienių prekių sektorius. Dėl šio pasiūlos išskirtinumo prekybos centro klientas yra tikslinis, tad kilo mintis, kodėl gi jam nesuteikus galimybės būtinojo apsipirkimo prekių taip pat įsigyti su nuolaida, kaip tai daro į mados sektorių orientuoti prekybos centrai, juolab, kad šiemet tikrai turime ypatingą progą – būtent spalio 28 d. „Banginis” švenčia veiklos dešimtmetį. Šį savaitgalį nuolaidų dienos „Banginio“ prekybos centre vyks pirmąjį kartą per dešimt metų! Nuolaidas ir specialius pasiūlymus suteiks net 30 parduotuvių ar paslaugų vietų iš 34 veikiančių prekybos centre,” – sakė prekybos centrą „Banginis“ valdančios bendrovės „Baltic RED“ rinkodaros departamento vadovė Ieva Goštautaitė-Gedutė

Prie dešimtmečio nuolaidų savaitgalio prisijungia ir didžiausias Baltijos šalyse statybos, remonto ir buities prekių tinklas „Senukai”. Prekybos centre „Banginis” veikiančioje „Senukų” parduotuvėje visas tris dienas bus teikiamos net 30 proc. nuolaidos daugeliui prekių. Be to, kiekvienas apsipirkęs bet kurioje „Banginio“ parduotuvėje (išskyrus „Maxima XXX“) už daugiau kaip 10 eurų ir įmetęs žaidimo anketą į prekybos centre esančią urną dalyvaus žaidime ir galės laimėti automobilį „Opel Corsa“. Tai dar viena „Banginio“ dovana klaipėdiečiams – žaidimas, kurio metu per dešimt mėnesių bus padovanota net dešimt automobilių „Opel Corsa“.

„Jau turime dvi „Opel Corsa“ laimėtojas. Viena iš jų „Banginyje“ apsipirko atvykusi iš Šilutės, kita laimėtoja gyvena Klaipėdoje. Pirmąjį automobilį laimėjusi šilutiškė tą dieną, kai sužinojo apie laimėjimą, pati šventė savo gimtadienį. Smagus ir visiškai netikėtas sutapimas dar kartą parodo, kad reikšminga prekybos centro dešimties metų sukaktis yra didelis įvykis visoje Klaipėdoje, kurį švenčiame drauge su pačiais ištikimiausiais „Banginio“ lankytojais. Jau visai netrukus, iki lapkričio 5-osios, audito kompanija burtų keliu išrinks ir trečiojo automobilio šeimininką“, – sakė I. Goštautaitė-Gedutė.

2008–aisiais metais duris atvėrusiame prekybos centre „Banginis“ jau apsilankė beveik 40 mln. lankytojų. „Banginyje“ šiuo metu veikia 34 prekybos ir paslaugų įmonės. Būtent šiame prekybos centre rugpjūčio pabaigoje duris atvėrė pirmoji Klaipėdoje Lenkijos mažų kainų operatoriaus parduotuvė PEPCO.