Kaip tinkamai paruošti siuntą kelionei?

Aukštus kokybės standartus palaikantys verslo atstovai ir bet kas kitas, atsakingai žvelgiantis į siuntimo procesą, rūpinasi tiek siunčiamu objektu, tiek adresatu, tiek tuo, kaip sukurti teigiamas emocijas. Taigi pasirengimas produkto pristatymui tampa svarbia sėkmingų asmeninių ar verslo santykių dalimi, apimančia nuo patrauklios ir išskirtinės pakuotės iki saugaus ir patikimo pristatymo.

Pirmos mintys nuo ko pradėti

Tad kas yra saugus pakavimas, ir kas lemia saugų pristatymą? Apie tinkamą siuntos paruošimą kelionei patirtimi dalinasi pakavimo įrangos ir medžiagų prekybos įmonės „Tesuma“ specialistė Genovaitė Šimonienė.

„Išsiųsti, ką panorėję, galime tiek adresatui kitame miesto gale, tiek kitame pasaulio krašte. Tinkamą dėmesį siuntos paruošimui reikėtų skirti abiem atvejais. Vis tik vykdant siuntimą į tolimuosius regionus ir kitus žemynus reikėtų būti itin atidiems ir kruopštiems. Kuo ilgesnė kelionė siuntos laukia, tuo, tikėtina, daugiau perkrovimų jai teks atlaikyti“, – pasakojo specialistė.

„Prieš renkantis pakavimo būdą, svarbiausia įvertinti siuntos pobūdį: ar pakuojate dūžtančius daiktus, koks siuntinio svoris ir dydis, atkreipti dėmesį į tai, kokios siuntinio dalys gali būti pažeistos, o kurios yra atsparios“, – teigė G. Šimonienė.

Tinkamos dėžės pasirinkimas

Pirmiausia, į ką patartina atkreipti dėmesį – tai dėžė. Renkantis talpą siuntiniui, svarbu įvertinti siunčiamo daikto matmenis, svorį, formas bei patvarumą. „Turi tilpti ne tik pats produktas, bet ir reikiamos apsaugos priemonės“, – pasakojo G. Šimonienė. Gali pasirodyti savaime suprantama, bet tinkamas dėžės dydis yra labai svarbus, dėžė turi būti ne per maža ir ne per didelė. Pasirinkus per didelę talpą, apsaugos priemonės gali būti ne tokios efektyvios, nes papildoma erdvė neleis priglusti ir neatliks amortizacijos.

Toliau reikėtų atkreipti dėmesį į siuntinio svorį. Jei dėžės sienelės yra plonos, o siuntinys sunkus, ji gali ir neatlaikyti, ypač, kai dėžė naudojama ne pirmą kartą. „Skaičiuojama, kad po pirmojo panaudojimo dėžės patvarumas krenta perpus“, – teigė G. Šimonienė. Tačiau net parinkus silpnesnę dėžę, siuntinį galima apsaugoti naudojant papildomas pakavimo priemones.

Lipnios juostos svarba pakuojant

Renkantis lipnią juostą įvertinti svarbu ne tik jos matmenis, bet ir lipnumo parametrus. „Kokiai temperatūrai juosta pritaikyta? Kokia gali būti didžiausia drėgmė? Reikia išsiaiškinti net tokias smulkmenas – jos itin svarbios daiktus siunčiant tolima kryptimi. Keliaudamas per įvairius terminalus skirtingose šalyse, siuntinys patiria didžiausius išbandymus.

Tvirtinant dėžę lipnia juosta, dažnai suklystama, apvyniojant tik lanksčią dėžės dalį. Taip klijuojant, ypač sunkius krovinius, siaurai apklijuotas plotas gali tiesiog neatlaikyti. „Dėžę tvirtinant lipnia juosta, patartina vynioti „H“ raide, t. y. sutvirtinti ir šonus. Pataupius pakuotės sutvirtinimui, vėliau gali tekti sumokėti daugiau“, – pasakojo „Tesumos“ atstovė.

Galiausiai, visada solidžiai atrodo ir lipni juosta su įmonės ar asmenine atributika. „Individualią juostą galima pagaminti įvairaus tvirtumo bei išmatavimų – pagal kiekvieno užsakovo pageidavimus. Skiriant dėmesį lipniai juostai, prisidedama ir prie paties įpakavimo dizaino. Juk pakuotę žmogus pamato pirmiausia. Tai – kaip vizitinė kortelė“, – patarė specialistė.

Specialus trapių siuntų žymėjimas

Dar vienas būdas, siekiant apsaugoti savo siuntą – tai pakuotės žymėjimas. Trapaus krovinio pakuotę visada verta pažymėti. Tam gali būti naudojama juosta ar etiketė su užrašu fragile. „Žinoma, šis užrašas krovinio saugumo negarantuos, bet krovėjų dėmesį tikrai atkreips, todėl perkrovimo metu su juo bus elgiamasi atsargiau“, – atviravo G. Šimonienė.

Užpildai – pakuotės apsauga iš vidaus

Prieš pasirūpinant dėžės korpuso saugumu, dera apsvarstyti, kokiomis medžiagomis siuntą apsaugoti iš vidaus. „Būna – žmonės susigalvoja įvairiausių savadarbių sprendimų, pavyzdžiui, dėžės vidų užpildyti laikraštiniu popieriumi. Jei krovinys pasieks gavėją nepažeistas – tai bus tik laimingas atsitiktinumas“, – tikino „Tesumos“ atstovė.

Pasak specialistės, tam skirtos oro pagalvėlės ir granulės tūrio užpildymui. Gabenant lengvesnį krovinį į dėžę galima dėti oro pagalvėles. Oru pripildytos pagalvėlės gerai sugeria ir atlaiko išorinius smūgius bei sumažina pažeidimų riziką. Kai kur užteks panaudoti apsauginę burbulinę plėvelę ar pūsto polietileno plėvelę, liaudyje dažnai vadinama „sinteponu“.

Gabenant sunkesnius krovinius verčiau rinktis granules. Tokiu atveju pakuoti reikėtų tokiu tvarka – į dėžę pripilti granulių, įdėti siuntinį ir likusią dalį taip pat užpildyti granulėmis. Šis tūrio užpildas yra minkštas, labai lengvas ir nebraižo paviršių. Granulės apsaugo net sunkų krovinį nuo sudužimo ir slankiojimo, jos nesusispaudžia, sudaro atoveiksmio jėgą ir sušvelnina smūgius.

Apsauginių kampų privalumai

Pakuojant siuntinius reikia turėti omenyje, jog transportavimo metu sunkūs kroviniai dažniausiai atsiduria apačioje, o lengvi – kraunami ant viršaus. Net ir sukrovus keletą lengvesnių dėžių viršuje, apatiniai kroviniai patiria pakankamai dideles apkrovas, todėl supakuoti reikia taip, kad liktų kuo daugiau vietos amortizacijai.

Dažnai naudinga siuntiniui papildomai uždėti apsauginius profilius, kurie pritaikomi prie objekto fizinių savybių. Pakuojant įvairius plokščius daiktus (pvz., baldines plokštes, stiklo lakštus ir pan.) kampai gali būti apsaugoti specialiais pagal storį ir medžiagą parenkamais kampais. Didesnio tūrio objektams (pvz., baldams) apsaugoti gali būti naudojami minkšti pūsto polietileno kampai ar profiliai. Transporto ir logistikos įmonėms krovinių apsaugai yra skirti įvairūs didesnių matmenų plastmasiniai kampai bei tarp palečių dedamos oro pagalvės.

„Perkrovimo metu dėžės gali nukristi ar susidurti su kitais objektais, tai gali lemti, tarkime, plastikinės siuntos pažeidimus“, – teigė pašnekovė. Todėl kur kas didesnė tikimybė, jog papildomai naudojama kampų apsauga amortizuos galimus smūgius ir apsaugos siuntinį nuo galimų smūgių.

Surišimo juostų svarba

Dar vienas galimas saugaus pakavimo būdas yra surišimo juostų naudojimas. Suveržus krovinį juosta šis įgauna stabilumą ir nesugadinamas dėžės ar siuntinio paviršius.

Naudojant krovinio sutvirtinimo juostomis būdą svarbu tinkamai parinkti, kokią surišimo juostą naudoti. Reikia atsižvelgti į krovinio rūšį, svorį, matmenis bei pervežimo sąlygas. Skirtingų siuntinių savybėms ir kelionių tipams galima pritaikyti polipropilenines, poliesterines ar metalines juostas.

Taip pat renkantis patartina iš anksto pasitarti su specialistais, nes tai gali padėti išvengti nemalonių nutikimų, kai dėl įvairių priežasčių siuntinys randamas išgriuvęs ar net sugadintas.

Geriausias pakavimo sprendimas

Siekiant užtikrinti didžiausią siuntos saugumą sudėtingame logistikos kelyje patartina rinktis kompleksinius pakavimo sprendimus. Net ir gera pakuotė neatstoja to, ką suteikia vidaus užpildas, o tinkamas užpildas negali atstoti apsauginių kampų funkcijos. Ir svarbu nepamiršti, jog medžiagų kokybė čia itin reikšminga.

„Pakuokime, siųskime ir nepamirškime, kad nuo mūsų pačių, pakuojančių ir siunčiančių, didele dalimi priklauso siuntinio saugumas kelionės pas gavėją metu. O pristigus idėjų visada kviečiame pasitarti su specialistais, kurie padės rasti geriausią sprendimą“, – užbaigdama pokalbį sakė „Tesumos“ specialistė.