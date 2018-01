Įsigaliojo naujos „Ryanair“ rankinio bagažo taisyklės

Bendrovė skelbia, kad tik pirmenybinio įlaipinimo paslaugą (taip pat ir „Plus“, „Flexi Plus“ ir „Family Plus“ paketus) įsigiję keleiviai galės įsinešti į saloną du rankinio bagažo vienetus.

Keleiviai, neįsigiję pirmenybinio įlaipinimo paslaugos, į saloną galės įsinešti tik vieną nedidelį rankinio bagažo vienetą, o antras (didesnis) bagažo vienetas su ratukais bus perkeliamas prie įlaipinimo vartų į atskirą bagažo skyrių (nemokamai).

Mažo krepšio matmenys negali viršyti 35 x 20 x 22 cm, jis turi lengvai tilpti po sėdyne priešais jus.

Kitas bagažo vienetas gali būti didesnis. Galite pasiimti iki 1 55 x 40 x 20 cm dydžio krepšį su ratukais, kuris neturi viršyti 10 kg svorio. Prie vartų jūsų krepšys nemokamai bus paimtas į bagažo skyrių.

Jeigu pažeisite šią taisyklę, turėsite sumokėti 50 Eur už kiekvieną bagažo vienetą prie išvykimo vartų, be to, dėl to gali tekti atidėti skrydžio laiką.