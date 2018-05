Dėl „Dujotekanos“ paskolos R. Stoniui – galutinis sprendimas

Lietuvos apeliacinis teismas balandžio 27 dieną atmetė smulkiųjų „Dujotekanos“ akcininkų Vladimiro Orechovo ir Piotro Vojeikos skundus ir panaikino 4,136 mln. eurų vertės R. Stonio turto areštą. Teismas paliko galioti Vilniaus apygardos teismo pernai gegužę priimtą sprendimą.

„Teisėjų kolegija (...) neturi faktinio ir teisinio pagrindo nesutikti su skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismo išdėstyta pozicija“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.

Teismo duomenimis, 2012 metų gruodį „Dujotekanos“ valdyba, kurioje dirbo ir 21,6 proc. įmonės akcijų valdantis P. Vojeika, nutarė R. Stoniui trejiems metams suteikti 7,24 mln. eurų paskolą, mokant 6 proc. metines palūkanas. Paskolos sutartį pasirašyti buvo įpareigotas tuometinis įmonės prezidentas V. Orechovas.

„Sutarties sudarymo metu „Dujotekanos“ finansinė padėtis buvo gera (grynasis pelnas už 2012 metus siekė net 8,61 mln. eurų), pati paskolos sutartis yra atlygintinė ir paskola suteikta pakankamai neilgam laikotarpiui (3 metams), be to, sutartimi R. Stonis ne tik įsipareigojo mokėti delspinigius, laiku negrąžinęs paskolos sumos ar nesumokėjęs palūkanų, bet ir suteikė papildomą paskolos grąžinimo užtikrinimą: be jo sutikimo išieškoti paskolą iš jo dividendų, kuriuos „Dujotekana“ turi jam išmokėti“, – teigiama Apeliacinio teismo nutartyje.

Be to, teismo teigimu, R. Stonio finansinė padėtis buvo pakankamai gera ir neturėjo kelti abejonių dėl paskolos grąžinimo.

7,24 mln. eurų paskola R.Stoniui suteikta 2012 metų gruodį. Netrukus po to – 2013 metų kovą JAV registruota R.Stonio bendrovė „Clement Power Venture“ iš Rusijos koncerno „Gazprom“ už daugiau nei 29 mln. eurų įsigijo Kauno termofikacijos elektrinę (KTE). Paskola turėjo būti grąžinta 2015 metų kovą, vėliau jos grąžinimas pratęstas iki 2017 metų rugsėjo.

R. Stonys valdo 72,7 proc. „Dujotekanos“ akcijų, P. Vojeika - 21,6 proc., V. Orechovas - 3,2 proc., dar 2,5 proc. priklauso Rimai Stonienei.