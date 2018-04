Būsto priežiūros klausimus sprendžia išmaniai

Gyventojai patenkinti

Gyventojai, atsisiuntę eBŪSTAS aplikaciją, teigia, kad programėlė gerokai palengvino ne tik sąskaitų apmokėjimo procesą, bet ir padeda greičiau tvarkyti einamuosius būsto priežiūros klausimus.

„Apie programėlę sužinojau, kai gavome popierinę sąskaitą. Tai iškart parsisiunčiau ir pradėjau naudoti – labai patogu ir paprasta. Šaunu tai, kad gauni priminimą apie mokėjimą, tai iškart susimoki ir ramu. Kol kas daugiausia ir naudoju sąskaitoms apmokėti, tačiau programėlė labai patinka, neturiu jokių priekaištų“, – sako daugiabutyje gyvenantis Tomas Masevičius.

Jam pritarė Danutė Macevičienė. „Labai teigiamai vertinu šią programėlę. Anksčiau buvo sudėtingiau mokėti sąskaitas, o su šia programėle viskas paprasčiau, matau visą reikiamą informaciją.“

Sparčiai plečiasi

Praėjusiais metais daugiabučių namų gyventojams pristatyta „Mano Būsto“ interneto platforma ir mobilioji aplikacija eBŪSTAS per dešimt mėnesių naudotojų ratą išaugino dvigubai. Pernai birželį bent kartą per mėnesį programos teikiamomis galimybėmis pasinaudojo 30 tūkst. vartotojų, o šių metų kovo pabaigoje šis skaičius perkopė 60 tūkst. vartotojų ribą. „Mano Būsto“ tikslas – per šiuos metus toliau sparčiai populiarinti mobiliąją aplikaciją ir aktyvių vartotojų skaičių padidinti iki 100 tūkst.

Skaičiai kalba patys už save – šiuo metu jau beveik 10 proc. visų problemų gyventojai registruoja per eBŪSTAS.

„Mano Būsto“ Daugiabučių namų administravimo departamento direktorius Mindaugas Genys teigė, kad išmanusis įrankis pateisino lūkesčius ir leido kitaip pažvelgti į pastatų administravimą. Jo nuomone, tai, kad gyventojai vis rečiau būsto priežiūros klausimus sprendžia skambindami į Klientų aptarnavimo centrą ar vykdami į įmonių biurus, tik patvirtina, jog mobilioji aplikacija jiems naudinga ir reikalinga.

„Skaičiai kalba patys už save – šiuo metu jau beveik 10 proc. visų problemų gyventojai registruoja per eBŪSTAS. Ir šis skaičius nuolat auga. Išbandžiusieji interneto platformą ir mobiliąją aplikaciją įsitikino, kad tokiu būdu galima patogiai ir greitai apmokėti sąskaitas, pranešti apie gedimus nusiunčiant jų aprašymus ir nuotraukas, taip pat gauti visą aktualią informaciją, realiu laiku per „live chat“ bendrauti su namo vadybininku, gauti specialius naudingus pasiūlymus“, – dėstė M.Genys.

Daugiau pranašumų

Dar vienas svarbus eBŪSTAS pranašumas – galimybė atlikti elektronines apklausas, kurios gerokai paspartintų sprendimų, susijusių su namo priežiūra, įgyvendinimą. Mat dabar visi sprendimai priimami tik visuotiniuose gyventojų susirinkimuose, kuriuose namo bendraturčiai vangiai dalyvauja, arba raštu, o tai užtrunka daug laiko ir reikalauja daugiau žmogiškųjų išteklių.

Daugiabutyje gyvenanti kaunietė Margarita Tiškevičienė tuo įsitikino asmeniškai. „Per šią programėlę moku sąskaitas ir dalyvauju gyventojų balsavimuose. Tai patogu ir nereikalauja papildomo laiko“, – sako ji.

„Apklausų modulis – tai įrankis mūsų vadybininkui apklausti namo ar bendrijos gyventojus ir sulaukti iš jų atsakymų. Kol kas šios apklausos skirtos bendrai klientų nuomonei susidaryti, tačiau realu, kad jau šiemet „eBūstas“ platformoje bus galima vykdyti ir juridinę galią turinčias apklausas“, – akcentavo „Mano Būsto“ vykdomasis direktorius Ignas Krasauskas.