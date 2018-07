Atsakingi: gyventojai iš lentynų šluoja dūmų detektorius

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ duomenimis, dūmų detektorių šiais metais jau parduota net 100 kartų daugiau nei per visus praėjusius metus. Aktyviausiai šiuos saugos įrenginius tautiečiai pirko balandžio–birželio laikotarpiu – vidutiniškai po 10 000 vnt. per mėnesį.

„Tokį pardavimų šuolį paskatino šių metų gegužę įsigaliojęs gaisrinės saugos taisyklių pakeitimas, numatantis, kad visuose gyvenamuosiuose būstuose gyventojai privalo įsirengti dūmų detektorius. Gyventojai atsakingai pažvelgė į naujus reikalavimus. Tai rodo ir mūsų prekybos tinklo duomenys – per visus praėjusius metus dūmų detektorių pardavėme apie 350 vnt., o vien per šiemet jų parduota jau per 37 000 vnt.“, – sako „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Ji pastebi, kad nemaža dalis pirkėjų suskubo pirkti dūmų detektorius likus vos mėnesiui iki naujų taisyklių įsigaliojimo, o kiti – net ir po gegužės 1 dienos. „Maximos“ duomenimis, dūmų detektorių paklausa gerokai pašoko balandį – tada parduota daugiau nei 11 600 vnt. įrenginių. Beveik toks pats jų kiekis nupirktas ir gegužę, ir birželį. Tuo tarpu įpusėjusią šių metų liepą priešgaisrinių įrenginių pardavimai perkopė 2200 vnt.

„Įvertinę gyventojų suinteresuotumą įsigyti kokybiškus dūmų detektorius, šių metų pradžioje išplėtėme jų asortimentą iki kelių rūšių. Pirkėjai turi galimybę nusipirkti tiek po du detektorius vienoje pakuotėje, tiek po vieną atskirai. Šiais metais vidutinė vieno įrenginio kaina yra sumažėjusi – pernai vienas detektorius vidutiniškai kainavo 7,30 euro, o šiemet – jau 6,90 euro. Todėl dar neįsigiję šių prietaisų šiandien juos gali nusipirkti palankesnėmis sąlygomis“, – teigia „Maximos“ komercijos vadovė.

Daugiausiai dūmų detektorių per šiuos metus nupirkta Vilniuje – 7700 vnt., Kaune – 5000 vnt., Šiauliuose – 2000 vnt., Klaipėdoje – 1900 vnt., Panevėžyje – 1200 vnt., Marijampolėje, Mažeikiuose ir Alytuje – vidutiniškai po 840 vnt.

Statistikos duomenimis, Lietuvoje dūmų detektorius šių metų pradžioje turėjo vos 16 proc. būstų.