Apdraudžiamas Uosto direkcijos turtas

Iš viso apdrausta per 30 įvairių objektų, kurių vertė pagal 2018 m. kainas per 600 mln. eurų. Vykdant uoste statybas turto vertė nuolat auga. Preliminariai pagal 2019 m. ji sieks per 700 mln. eurų, o 2020 m. – apie 800 mln. eurų.

Bendra uosto draudimo suma per 560 tūkst. eurų.

Jei kas nors atsitiktų uoste vienam objektui numatyta draudimo išmokos suma siektų 5 mln. eurų.

Uosto turtas yra apdraustas nuo sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo dėl gaisro, žaibų, sprogimų, audrų, potvynių, liūčių, žemės drebėjimo, įvairių šilumos tinklų, vandentiekio ir kitų tinklų avarijų, plaukiojimo vandenyje pavojų, taip pat trečiųjų asmenų įtakos.

Tačiau nedraudžiami nuostoliai, kurie galėtų atsirasti dėl politinių veiksmų – karų, maištų, vidaus neramumų, branduolinio sprogimo, terorizmo.

Taip pat nedraudžiami nuostoliai dėl uosto akvatorijos blokavimo, ką Klaipėdos uosto istorijoje prieš jį yra naudoję kiti uostai užversdami akmenimis akvatoriją.