1 iš 8 vartojimo paskolų išdavė „Bigbank“

„Bigbank AS“ Lietuvos filialo paskolų portfelis per 2017 metus augo penktadaliu – nuo 83,3 mln. EUR iki 100,8 mln. EUR. Grynasis specializuoto paskolų banko pelnas per 12 praėjusių metų mėnesių ūgtelėjo trečdaliu – nuo 5,3 užpernai iki 7,1 mln. EUR pernai.

Pasak „Bigbank“ AS Lietuvos filialo vadovo Rolando Norvilo, bankui sekasi sėkmingai laikytis pasirinktos strateginės krypties – diegiant klientų lūkesčius atitinkančius produktus ir nuosekliai didinant užimamos rinkos dalį, siekti vartojimo paskolų rinkos lyderio pozicijos.

2017 metais vartojimo paskolos bendrame banko paskolų portfelyje sudarė 83,3 mln. EUR (83 proc.) ir, lyginant su 2016 metais, augo 30 proc. Verslo paskolos siekė 17,5 mln. EUR (17 proc.) ir, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais, mažėjo 9 proc.

„Nors vartojimo paskolų rinkos portfelis sumažėjo 11 proc., „Bigbank“ vartojimo paskolų (be verslo paskolų) portfelis augo 30 proc. Tai leido „Bigbank AS“ per metus padidinti užimamą rinkos dalį nuo 9,1 proc. iki 13,2 proc. Vertinant šiuo aspektu, praėję metai buvo patys geriausi nuo veiklos Lietuvoje pradžios“, – sako „Bigbank“ AS Lietuvos filialo vadovas Rolandas Norvilas.

Anot jo, banko veiklos rezultatams įtakos turėjo pastaruosius kelerius metus ryškėjantys lietuvių įpročiai drąsiau skolintis gyvenimo gerinimui – namų remontui ar automobilio įsigijimui. Kasmet gerėjusi ekonominė situacija ir augantys žmonių lūkesčiai pernai lietuviams leido pozityviai prognozuoti savo finansinę ateitį ir investuoti į gyvenimo kokybę gerinančius pirkinius.

„Bigbank“ filialo bendrieji aktyvai per praėjusius metus sudarė 101,7 mln. EUR, t.y. 20 proc. daugiau nei per dvylika 2016 metų mėnesių, kai jie siekė 84,6 mln. EUR.

Palūkanų pajamos minėtu laikotarpiu sudarė 15,5 mln. EUR – 9 proc. daugiau nei 2016 metais, kai jos siekė 14,2 mln. EUR. Banko palūkanų sąnaudos per dvylika 2017 metų mėnesių mažėjo 19 proc. – iki 1,84 mln. EUR, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais, kai jos sudarė 2,27 mln. EUR.

Visas banko „Bigbank“ finansines ataskaitas galima rasti čia.

„Bigbank“ – specializuotas estiško kapitalo bankas, veikiantis Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Olandijoje ir Švedijoje. Lietuvoje bankas teikia vartojimo paskolas, verslo paskolas ir pirkimo išsimokėtinai paslaugą.