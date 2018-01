Vyriausybė bandys gaivinti CPO

Vyriausybė bandys gaivinti Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), per kurią visos valstybės įstaigos turėtų skelbti viešuosius pirkimus, bet dėl jos trūkumų to nedaro.

Ministrų kabinetas trečiadienį įpareigojo visas ministerijas iki kovo 12 dienos pateikti pastabas, kaip tobulinti CPO sistemą.

„Mano tikslas buvo iš tiesų pristatyti CPO, kokia yra reali situacija, kiek yra galimybių sutaupyti, kad tai mažina korupcijos rizikas ir jog tai veikia greičiau“, – po Vyriausybės posėdžio BNS sakė ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Anot jo, valstybės įstaigos skundžiasi, kad CPO sistemoje dažnai nėra jiems reikalingų prekių ar paslaugų, todėl jie skelbia viešuosius pirkimus, nesinaudodami CPO, nors įstatymas įpareigoja tai daryti.

„Problema, kad ministerijos labai vangiai naudojasi ta priemone, o pagrindinis apėjimas, nes įstatyme yra nuostata, kad ministerijos turi pirkti prekes per CPO, yra, kad kataloge nepakanka prekių“, – kalbėjo V. Sinkevičius.

Pernai lapkritį tik paskirtas ministru V. Sinkevičius BNS sakė, jog vienas pagrindinių jo tikslų bus CPO gaivinimas.

Ūkio ministerija CPO įsteigė 2012 metų pabaigoje, siekiant centralizuoti biudžetinių įstaigų viešuosius pirkimus, tačiau įstaigos prievolę pirkti prekes ar paslaugas per CPO dažniausiai apeidavo. Be to, steigiant CPO teigta, kad įstaiga mažins korupciją ir pagreitins viešuosius pirkimus