Vežėjai baiminasi neigiamų pasekmių dėl sankcijų Rusijai

Vis dėlto vežėjų atstovai pabrėžia, kad nepaisant kylančių rizikų dėl pigesnio rublio šiek tiek mažėja įmonių patiriamos išlaidos.

Prieš kelias savaites Vašingtono įvestos naujos ekonominės sankcijos Rusijos oligarchams ir su valdžia siejamoms įmonėms stipriai paveikė rublio kursą. Šiam pingant krinta ir Rusijos vartotojų perkamoji galia, brangsta importuotos prekės. Dėl to Lietuvos eksportuotojai, prekiaujantys su Rusija, baiminasi, kad gali sumažėti užsakymų. Be to, jau dabar užsakovai prašo bent dešimtadaliu sumažinti kainas.

Pasak vežėjų asociacijos „Linava“ atstovų, jei smuks eksportas į Rusiją, užsakymų sumažės ir jiems. Nors pastaruoju metu prekybos su Rusija situacija, anot „Linavos“ atstovų, buvo stabilizavusis, eksporto smukimas labai tikėtinas. Tačiau vežėjai sako, kad dėl pigesnio rublio pinga logistikos paslaugos, todėl nuostoliai gali nebūti tokie ryškūs. Dėl rublio nuvertėjimo vežėjams Rusijoje pinga kuras, kelių mokesčiai ir kitos išlaidos.