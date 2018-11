Uostas – patrauklus didiesiems konteineriniams laivams

Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui didinti Klaipėdos jūrų uosto konkurencingumą. Tad nuo šiandien įsigalioja susisiekimo ministro įsakymas, kuriuo sumažinamos uosto rinkliavos laivams, kurių bendroji talpa (BT) didesnė kaip 60 tūkst. vienetų.

"Manome, kad pagrįstas uosto rinkliavų sumažinimas paskatins laivybą ir sukurs patrauklias konkurencingas sąlygas konteinerių krovą bei paskirstymą uoste vykdančioms įmonėms. Tikėtina, kad sumažinus rinkliavas laivyba intensyvės ne tik tarpžemyninėse, bet ir kitose laivybos linijose, o Klaipėdos uosto pajamos augs“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Klaipėdos uoste laivo, navigacijos, krantinės, sanitarinės ir uosto akvatorijos rinkliavos dydžiai konteinerius gabenantiems laivams, kurių BT didesnė kaip 60 tūkst. vienetų, bus apskaičiuojami ne pagal tarptautiniame laivo matmenų liudijime nurodytą talpą, bet pagal maksimalų 60 tūkst. vienetų dydį.

Toks maksimalus dydis nustatytas atsižvelgus į tai, kad šiuo metu dėl Klaipėdos uosto infrastruktūros parametrų (nepakankamo gylio) nėra galimybės pilnai pakrauti didesnius laivus. Sumažinta rinkliava atitinka didžiausią Klaipėdos uoste įmanomą laivo pakrovimo konteineriais kiekį.

Šiemet Klaipėdos uostas fiksuoja rekordinį konteinerių apyvartos šuolį. Per dešimt šių metų mėnesių perkrauta bemaž 55 proc. daugiau konteinerių (TEU) nei pernai per tą patį laikotarpį. Šių metų sausio–spalio mėnesiais Klaipėdos uoste perkrauta 601 259 TEU, kai pernai per tą patį laikotarpį – 387 534 TEU.