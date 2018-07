Tyrimas: kiek atostogų lietuviams ne per mažai?

Pasak specialistų, beveik 24 proc. trisdešimtmečių ir jaunesnių darbuotojų Lietuvoje teigia gerai pailsintys per ilgąjį savaitgalį, o 40 proc. vyresnio amžiaus dirbančiųjų atsiriboja nuo darbų tik per 2 savaites. „Šiuo metu Lietuvoje paprastam dirbančiajam numatyta 20 darbo dienų apmokamų atostogų, – pranešime spaudai dėsto CVMarket.lt atstovė Raimonda Tatarėlytė, – ilgiau ilsėtis gali tik kai kurių profesijų atstovai, taip pat ilgesnį laiką išdirbę vienoje vietoje ar turintys kitų įstatymais numatytų privilegijų. Be to, ne vienas iš „Lietuvos patraukliausių darbdavių“ savo darbuotojams dovanoja dar iki penkių dienų apmokamo poilsio.“