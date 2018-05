A. Veryga: vaistų nuo viduriavimo parduotuvėse nebus

„Galvojant apie pacientų saugumą, po diskusijų iš sąrašo išimti vaistai, stabdantys viduriavimą“, – po Sveikatos reikalų komiteto posėdžio trečiadienį BNS teigė ministras. Posėdyje pritarta ministerijos parengtoms Farmacijos įstatymo pataisoms dėl prekybos kai kuriais vaistais ne vaistinėse.

„Dalis viduriavimų būna infekciniai ir tada jų stabdyti negalima (...). Žmogus paprasčiausiai gali nežinoti, dėl ko viduriuoja – dėl maisto ar yra kažkoks infekcinis susirgimas“, – aiškino A. Veryga.

Pasak jo, jau yra numatytas preliminarus vaistų, kurias bus galima prekiauti mažmeninės prekybos vietose, sąrašas, o galutinai jis bus paskelbtas, kai Seimas priims pataisas.

Ministras sakė, jog parduotuvėse galės būti prekiaujama ir kelių pavadinimų, bet tos pačios veikliosios medžiagos vaistais. Veiklioji medžiaga galėtų būti tik viena, išskyrus augalinius ir homeopatinius preparatus.

Jei Seimas pritars, nuo šių metų lapkričio ne vaistinėse būtų prekiaujama vaistais nuo temperatūros, skausmo, įskaitant gerklės, uždegimo, priešalerginiais, skrandžio rūgštingumą mažinančiais ir antiseptiniais (žaizdoms dezinfekuoti) vaistais.

Už naują vaistų prekybos tvarką

Seimo Sveikatos reikalų komitetas pritarė „valstiečių“ deleguoto sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyvoms leisti kai kuriais vaistais prekiauti parduotuvėse ir degalinėse bei nuotoliniu būdu.

Už balsavo 6, prieš – 3, o susilaikė 2 komiteto nariai. Iš viso komitete dirba 11 parlamentarų.

Šią komiteto išvadą, priimdamas galutinį sprendimą, svarstys Seimas.

Komitetas pasipriešino vaistinių reklamos draudimui bei nutarė, kad visų vaistų prekyba internetu prasidėtų nuo 2021 metų gegužės.

Komitetas sutiko, kad įteisinus prekybą kai kuriais nereceptiniais vaistais parduotuvėse, jų negalima būtų laikyti savitarnos skyriuose, negalima būtų parduoti daugiau kaip vienos to paties pavadinimo vaisto pakuotės, be to, nebūtų galima siūlyti kito vaisto, jeigu norimo nėra.

Prekybos vietose privalėtų būti raštiški įspėjimai, kad pardavėjas neteikia informacijos apie vaistus, o prie kasos jie turėtų būti laikomi atskirai nuo kitų prekių.

Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymą, prekybininkai taip pat negalėtų vaistais prekiauti automatuose ir nestacionariose vietose, pažeistose pakuotėse. Juose negalės būti etilo alkoholio.

Komitetas atmetė „valstiečių“ siūlymus vaistų degalinėse ir parduotuvėse nelaikyti matomoje vietoje, pirkėjams rinktis iš leidinių, o ne nuo lentynų.

Dėl naujos prekybos vaistais tvarkos Seimas planuoja apsispręsti iki atostogų, kurios turėtų prasidėti liepą.