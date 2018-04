Susisiekimo ministerijoje dirbs robotai

Už 22 mln. eurų veiklą automatizuoti ketina ir „Lietuvos geležinkeliai“.

„Negalime būti pasyvūs vykstančių pokyčių stebėtojai. Turime įsileisti, išbandyti ir prisijaukinti naujausias technologijas, kurios duoda apčiuopiamą naudą. Ministerija visą dokumentų valdymo procesą atlieka elektroninėmis priemonėmis. Atsisakę popieriaus, dabar žengiame kitą svarbų žingsnį procesų optimizacijos ir skaitmenizacijos link - robotizuojame rutinines veiklas“, - pranešime teigė kanclerė Inga Černiuk.

Anot pranešimo, bus automatizuojamos monotoniško darbo reikalaujančios veiklos, taip optimizuojant kaštus ir taupant laiką. Be to, tikimasi, kad tai padidins darbuotojų pasitenkinimą darbu, nes jiems nereikės atlikti besikartojančių užduočių.

Susisiekimo ministerijos kanclerės teigimu, robotizavus analitinio mąstymo nereikalaujančius rutininius procesus, darbo našumas galėtų išaugti net kelis kartus. Paskaičiuota, kad robotas, pavyzdžiui, registruodamas sąskaitas, tą patį darbą atlieka penkis kartus greičiau negu žmogus, be to, jis gali nepailsęs dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Šiuo metu Susisiekimo ministerijoje robotizuojamas procesas, kurio metu automatiškai sugeneruojamas pranešimas, užregistruojamas ir įkeliamas į E. pristatymo sistemą. Šiuos darbus atliks programinė įranga, o 5 darbuotojai, kurie įprastai atlikdavo šiuos darbus, galės koncentruotis į didesnę pridėtinę vertę kuriančias veiklas.

Pasak pranešimo, pirmajame etape pavyko sėkmingai atlikti per 400 tokių operacijų. Planuojama, kad per balandžio-gegužės mėnesius bus automatiškai parengta ir išsiųsta gavėjams daugiau kaip 6000 laiškų.

Ateityje ministerija planuoja plėsti robotizuojamų veiklų skaičių ir spektrą. Robotizavimui planuojama rinktis trumpus, dažnai pasikartojančius, paprastus procesus - tokius, kaip dokumentų registravimas, archyvavimas, persiuntimas iš vienos sistemos į kitą, sąskaitų registravimas ir pan.

Anot ministerijos, procesų automatizavimas jau veikia jai pavaldžiose įmonėse. Pavyzdžiui, Lietuvos transporto saugos administracijoje veikia robotizuotas sąskaitų registravimo procesas. Praėjusiais metais Lietuvos paštas išbandė prenumeratos užsakymų pateikimo, sąskaitų suformavimo ir išsiuntimo, pardavimų ataskaitų sutikrinimo procesų robotizavimą.

„Lietuvos geležinkeliai“ taip pat ketina automatizuoti veiklas. Anot pranešimo, savo technologijų valdymą ketina sujungti į vieningą sistemą, kurios valdymas būtų patikėtas dirbtiniam intelektui. Pasak ministerijos, per porą metų įmonėje planuojama įdiegti vieną pažangiausių inovacijų pasaulyje, padėsiančią eliminuoti klaidas ir gelbėti žmonių gyvybes geležinkelyje.

Sujungus visas „Lietuvos geležinkelių“ technologijas į vieną tinklą, planuojama per nuotolį sėkmingai valdyti kritines situacijas, užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą, mažinti gedimų tikimybes, užtikrinti aktyvią kibernetinę saugą ir eismo saugumą.

Skaičiuojama, kad investicijos į šį projektą iš viso gali siekti iki 22 mln. eurų, o jo įgyvendinimas užtruks iki 2022 metų. Tačiau jo finansinis efektas - beveik 7 mln. eurų per metus iš esmės projektui leis atsipirkti ir pasiekti ekonominį naudingumą per 3 metus.