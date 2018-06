Staigmena sklypo savininkui – nutiestas svetimas kabelis

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) informuoja, jog išspręsti nesutarimus dėl kabelio, kurį nutiesė savivaliaujantis kaimynas jums priklausančiame sklype be jūsų sutikimo, ir įpareigoti atlyginti patirtus nuostolius gali tik teismas.

Atliekant kabelių tiesimo darbus neišvengiama ginčų, kilusių tarp kaimynų, jei vienas iš jų paklojo kabelį kitam kaimynui priklausančiame žemės sklype neturėdamas jo sutikimo. „Tokie savavališkai darbai, atlikti kito sklypo savininko sklype, yra jo nuosavybės teisių pažeidimas. Jie negali būti atliekami be sklypo savininko žinios ir neturint jo sutikimo“, – teigė VEI viršininkas Alvydas Masiulis.

Jis pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintas nuosavybės neliečiamumo principas, kuris reiškia, jog savininkas turi teisę valdyti jam priklausantį turtą, juo naudotis ir reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų šių jo teisių. Valstybė turi pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi į ją.

„Jei kabelio tiesimo darbai atlikti be sklypo savininko sutikimo, jei padaryta žala, įpareigoti pašalinti neteisėtai nutiestą kabelį bei atlyginti patirtus nuostolius gali tik teismas. Jis Civiliniame kodekse nustatyta tvarka sprendžia ginčus, kilusius dėl nuosavybės teisių pažeidimų, nors ir nesusijusių su nuosavybės valdymo netekimu“, – aiškino A. Masiulis.

VEI viršininkas nurodė, jog, esant tokiai situacijai, sklypo savininkas, per kurio teritoriją kaimynas ar kiti asmenys nutiesė kabelį be jo sutikimo, gali kreiptis į teismą, nes tik teismas gali apginti jo pažeistą nuosavybės teisę. Jis taip pat gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, įpareigojant kaimyną pašalinti per jo sklypą nutiestą kabelį ir atlyginti patirtą žalą. VEI tokių ginčų nesprendžia.

Siekiant išvengti nesutarimų su kaimynais dėl kabelio tiesimo darbų, pirmiausiai reikia parengti projektą, kuriame būtų numatyta kabelio tiesimo vieta, nepatenkanti į svetimo sklypo teritoriją, nurodyti kabelio tiesimo vietą žemės sklypo plane, pažymint jo koordinates, atstumus nuo esamų statinių, – šis reikalavimas nurodytas Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 107 punkte. Atsižvelgiant į Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento 1.3 punkto nuostatą, nutiesus kabelį, iki jo užpylimo gruntu, privaloma padaryti jų geodezines nuotraukas.

„Laikydamiesi šių reikalavimų neiškasite karo kirvio su kaimynu, o nutiestas kabelis nekels grėsmės žmonių saugumui, nes bus žinoma jo buvimo vieta“, – kalbėjo A. Masiulis.

VEI pagal kompetenciją sprendžia tarp energijos vartotojų ir energetikos įmonių kilusius ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo. Taip pat nagrinėja energijos vartotojų skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.