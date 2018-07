Specialistai: šiemet ant prekystalių dvigubai daugiau papuvusių uogų

Specialistai pastebi, kad, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet daugmaž dukart daugiau vaisių ir daržovių su puvimo požymiais.

VMVT atkreipia dėmesį, kad kiekvienoje partijoje gali būti 10 proc. produktų, neatitinkančių būtiniausių kokybės reikalavimų, iš jų puvinio pažeisti produktai gali sudaryti ne daugiau kaip 2 proc.

Parduodami vaisiai ir daržovės turi būti nepažeisti, nesugedę, švarūs, be kenkėjų, nepažeisti jų, be perteklinės išorinės drėgmės, be pašalinio kvapo ir skonio, pakankamai subrendę.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai prekybos centruose, turgavietėse ir laikinose prekyvietėse vertina, ar prekiaujama kokybiškais produktais, atrenkami mėginiai jų saugos rodikliams ištirti.

Iš šį pusmetį patikrintų vaisių, uogų ir daržovių dažniausiai nustatomi ženklinimo pažeidimai. Pavyzdžiui, net 74 proc. tikrintų arbūzų buvo klaidingai arba visai nenurodyta kilmės šalis.

Vertinant įvairių sezoninių salotų ir ridikėlių saugą, keliose ridikėlių partijose aptikta pesticidų pėdsakų, tačiau jų kiekiai neviršijo leistinų normų.

Prasidėjus sezoninei prekybai miško ir sodo gėrybėmis, VMVT neretai sulaukia skundų dėl vaisius, daržoves, uogas ar grybus parduodančių asmenų ar prekybos vietų higienos, švaros. Neretai sumaištis kyla ir dėl ženklinimo etikečių bei jose pateikiamos informacijos vartotojams.

VMVT primena, kad, nepriklausomai nuo to, ar prekiautojai šia veikla užsiima nuolat, ar tik sezono metu, jie turi laikytis asmens higienos, dėvėti švarius drabužius, saugoti produktus nuo galimos taršos (lietaus, dulkių ir kt.). Taip pat rūpintis, kad vartotojams siūlomos daržovės, uogos, vaisiai ar grybai atitiktų bendruosius kokybės reikalavimus.

Etiketėse būtina nurodyti ne tik produktų pavadinimą ir standartinio vieneto (pavyzdžiui, 1 kilogramo) kainą, bet ir kilmės šalį bei tiekėją.

Parduodant vaisius ir daržoves, kuriems taikomi specialieji kokybės reikalavimai (braškes, žemuoges, persikus, abrikosus, pomidorus ir kt.), privalu nurodyti ir kokybės klasę, augalų veislę ar prekinį tipą.