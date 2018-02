Sniegas trikdo lietuvių keliautojų planus

„Slidinėjimo mėgėjai šį sezoną susiduria su išties ekstremalesniais iššūkiais negu pastaruosius keletą metų – šiemet registruojame kur kas daugiau draudimo įvykių, susijusių su sudėtingomis oro sąlygomis. Dėl jų įvairiose Europos vietose atšaukiami skrydžiai, sutrinka viešasis transportas ir stringa automobilių eismas. Skaičiuojame, kad kelionių draudimu apsidraudusių klientų nuostoliai dėl šių veiksnių gali sudaryti nuo kelių šimtų iki kelių tūkst. eurų. Be to, dėl prastų oro sąlygų neretai prarandama galimybė pasimėgauti ilgai lauktomis žiemos pramogomis“, – sako Jūratė Gumuliauskienė, „Swedbank“ Privačių klientų tarnybos vadovė.

Pasak J. Gumuliauskienės, šiais metais Šveicarijos ir Prancūzijos Alpių kurortuose iškrito rekordinis per pastarąjį dešimtmetį kritulių kiekis, o sniego dangos storis įvairiose kalnų vietovėse siekia iki 2 metrų. Dėl to yra išaugęs sniego lavinų pavojus, o kai kurie kalnų keliai laikinai tampa nepravažiuojami.

Pavyzdžiui, sausio pabaigoje Cermato miestelyje Šveicarijoje atostogaujantys žmonės negalėjo iš jo ištrūkti ištisas 3 dienas. Tai buvo jau antras kartas šiemet, kai šis slidinėjimo kurortas kuriam laikui liko atkirstas nuo išorinio pasaulio. Turistai, įskaitant ir vieną mūsų tautietį, norėdami pasiekti oro uostą ir spėti į savo skrydžius, iš Cermato pasirinko išvykti sraigtasparniu.

„Šiuo metu jaučiamas aktyvus keliautojų susidomėjimas dviejomis kelionių draudimo apsaugomis – kai dėl oro sąlygų jie negali pasiekti atostogų vietos arba kai oro sąlygos trikdo jų planus laiku grįžti į Lietuvą. Abejais atvejais gali tekti naudotis papildomu transportu, pirkti naujus skrydžio bilietus ar užsakyti neplanuotas nakvynes, ir tokias neplanuotas išlaidas kompensuoja pasirinkta draudimo paslauga“, – komentuoja J. Gumuliauskienė.

Aktyvų poilsį besirenkantys gyventojai, rūpindamiesi savo sveikata, renkasi ir sveikatos draudimo apsaugą. Pasak „Swedbank“ Privačių klientų tarnybos vadovės, vidutiniškai banko klientams atlyginama medicininių išlaidų suma sudaro apie 900 eurų, o vidutinė išmoka už patirtą traumą turint nelaimingų atsitikimų apsaugą siekia 200 eurų.

„Jei slidinėjimo metu patiriama sunki trauma, dėl kurios prireikia skubios transportavimo paslaugos sraigtasparniu, tokiais atvejais medicininės išlaidos gali sudaryti ir keliolika tūkstančių eurų. Vidutiniais skaičiavimais, viena minutė sraigtasparnio paslaugų gali kainuoti nuo 30 eurų“, – sako J. Gumuliauskienė.

Be to, aktyvaus poilsio mėgėjai dažnai renkasi uždarytų trasų apsaugą – ji kompensuoja patirtus nuostolius už tas atostogų dienas, per kurias dėl prastų oro sąlygų neveikė nė viena trasa slidinėjimo kurorte.