Siūloma tiesti geležinkelio liniją į Akmenės LEZ

Kaip nurodoma Vyriausybės nutarimo dokumentuose, geležinkelio kelio linija būtų tiesiama Alkiškiai-Karpėnai 15 kilometre. Kelio ilgis – 1,22 kilometro, o įrengimo darbų preliminari kaina – 1,58 mln. eurų (su PVM). Nurodoma, kad statybos būtų finansuojamos valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“.

Argumentuojama, kad geležinkelio kelias sujungtų Akmenės LEZ investuotojo „Vakarų medienos grupės“ nuomojamame žemės sklype suprojektuotus privažiuojamuosius geležinkelio kelius su pagrindine geležinkelio linija Alkiškiai-Karpėnai ir taip būtų sudarytos palankesnės sąlygos vežti krovinius į ir iš Akmenės LEZ.

Ministerijos skaičiavimu, investicijos į geležinkelio infrastruktūrą atsipirktų per 5 metus.

„Pagal investuotojo deklaruotą vežimo apimtį planuojama, kad viešąja geležinkelių infrastruktūra 2020 metais bus pervežta 0,53 mln. tonų per metus, o nuo 2023 metų – 1 mln. tonų per metus. Investicijos į viešąją geležinkelių infrastruktūrą atsipirktų per 5 metus nuo darbų atlikimo”, – teigiama dokumentuose.

Kaip primena ministerija, praėjusių metų vasarį Akmenės LEZ investuotojas ir Akmenės rajono savivaldybė sudarė sutartį dėl Akmenės LEZ regioninės svarbos projekto „Medienos produktų gamybos inovacijos“ įgyvendinimo darbų, kuria investuotojas į naujos gamyklos statybas įsipareigojo investuoti ne mažiau kaip 100 mln. eurų ir sukurti ne mažiau kaip 1000 naujų darbo vietų.

Šis klausimas įtrauktas į kitos savaitės Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.