Šiemet nupirkta trigubai daugiau vėliavų nei per visus 2017-uosius

„Artėjant šimtosioms Vasario 16-osios metinėms, trispalvių vėliavų pardavimai dar labiau šoktelėjo – per porą vasario savaičių Pigu.lt internetinėje parduotuvėje jų nupirkta beveik tiek pat, kiek per visą sausį, o palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pardavimai šoktelėjo aštuonis kartus, – sako Pigu.lt rinkodaros vadovė Giedrė Vilkė.

Pasak jos, parduotuvė iš tiekėjų nuolat gauna vėliavų ir jų stiebų bei laikiklių papildymus, tačiau šie išperkami akimirksniu, – štai nauja dviejų šimtų trispalvių siunta buvo išpirkta per kelias valandas.

Nuo sausio pradžios iki vasario 14 d. nupirkta beveik trigubai daugiau vėliavų kotų ir laikiklių nei per visus 2017 metus. Dažniausiai pirkėjai, formuodami pirkinių krepšelį, įsigyja visą komplektą – vėliavą, kotą ir laikiklį.

Ruošiantis šimtmečio minėjimui pirkėjus domina ir kita tautinė atributika: „Silikoninių apyrankių per sausį ir kelias vasario dienas nupirkta beveik 10 kartų daugiau nei per visus 2017 metus – beveik pusantro tūkstančio. Paklausios ir suvenyrinės vėliavėlės, ypač popierinės, kurių nupirkta 6 kartus daugiau, o medžiaginių – 4 kartus daugiau nei per visus pernai metus. Automobilinių vėliavėlių paklausa per pusantro šių metų mėnesio dvigubai viršijo visus 2017 metų pardavimus“, – sako G. Vilkė.

Lietuvos valstybės vėliavą privaloma iškelti prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat – prie gyvenamųjų namų valstybinių švenčių dienomis: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir Liepos 6-ąją.