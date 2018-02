Seime – idėja lengvinti vartotojų ginčus su verslininkais

„Valstiečiai“ siekia palengvinti vartotojų ginčų su prekių pardavėjais ar paslaugų teikėjais sprendimo tvarką. Jie siūlo skundus rašyti ir elektroniniu paštu, o kreiptis per šešis mėnesius, o ne per tris, kaip dabar. Taip pat norima vartotojų teisių sargus įpareigoti dvigubai greičiau išnagrinėti skundus.

Tokių Vartotojų teisių gynimo įstatymo pataisų iniciatorius Mindaugas Puidokas sako, kad norima pagerinti vartotojų padėtį ginčuose su verslininkais.

„Norisi, kad gyventume 21 amžiuje ir kad žmogui, susidūrus su problema, ji būtų sprendžiama lanksčiai ir kuo operatyviau“, – BNS teigė parlamentaras.

Jis siūlo leisti vartotojui kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją per šešis mėnesius, be to, jis galėtų kreiptis ne tik raštu, bet ir tiesiogiai arba elektroniniu būdu – elektroniniu paštu, skaipu, feisbuko žinute ar kitomis bendravimo programėlėmis, kai jas naudoja pardavėjas.

Parlamentaras sako, kad Lietuvoje komunikacija elektroniniais ryšiais yra plačiai paplitusi, todėl yra galima supaprastinti reikalavimus.

„Elektroninį paštą naudoja daug žmonių, jiems būtų daug paprasčiau tai padaryti (kreiptis su skundu – BNS), sutaupytų daug laiko ir, manau, tai patogu patiems verslininkams būtų,“ – BNS teigė pataisos iniciatorius.

Pardavėją arba paslaugų tiekėją siūloma įpareigoti išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, jeigu nesutinka su jo reikalavimais, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (dabar – 14 dienų) pateikti rašytinį atsakymą.

M. Puidokas taip pat siūlo perpus – nuo 90 iki 45 dienų sutrumpinti terminus, per kuriuos skundai turi būti išnagrinėjami.

„Jeigu reikalas yra, galima terminus pratęsti, bet galima stengtis ir kuo greičiau, nes 21 amžiuje daug informacijos keliauja greitai, elektroniniu būdu“, – sako jis.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja Giedrė Nenartavičiūtė BNS sakė, kad 90 dienų laikotarpis nėra per ilgas.

„Tarnybos nuomone, numatytas terminas yra optimalus, nes kai kurias atvejais atliekami laboratoriniai tyrimai, patikrinimai, prašoma informacijos iš kitų institucijų ir t.t.“ – pranešė ji.