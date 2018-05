Seimas – už griežtesnę vaistų reklamą

Nuo 2019 metų vaistų reklamuotojai medikams informaciją galės teikti tik per specialius renginius, kurių tvarką nustatys sveikatos apsaugos ministras, o ne įstaigos vadovas, kaip yra dabar. Seimas atmetė opozicijos siūlymą pastariesiems palikti teisę patiems nustatyti šią tvarką.

„Valstiečių“ deleguotas sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga tikino, kad dabartinė tvarka „sudaro visas galimas prielaidas visokiems neaiškiems susitikimams ir palieka realias galimybes korupcinėms veikoms, net gydymo įstaigose“.

„Dabar medikų susitikimai su vaistų atstovais bus prieš gydymo įstaigas esančiose kavinėse“, – teigė konservatorius Antanas Matulas.

Sveikatos reikalų komiteto narys „tvarkietis“ Remigijus Žemaitaitis mano, kad lengviausiai šį reikalavimą apeis privačiai dirbantys medikai.

„Įsivaizduokite, yra ginekologas, dirbantis pats sau gydytojas, turintis savo kabinetą, neturintis sutarties su Ligonių kasomis. Tai dabar pas jį bus draudžiama ateiti vienam iš atstovų pristatyti vaisto veikliąsias medžiagas, naudą. Ką tada daro tas ginekologas? Kadangi jis turi du kabinetus, antras dažniausiai skirtas persirengti arba kavai, arba poilsiui. Jis tik vieną kabinetą Sveikatos apsaugos ministerijos Akreditavimo tarnybai priduoda kaip darbo kabinetą, o tame antrame kuo puikiausiai galės priiminėti tuos vaistų atstovus“, – aiškino parlamentaras.

Be to, nuo kitų metų griežtinama vaistų ir maisto papildų reklama per radiją ir televiziją – jos kartu nebūtų galima transliuoti tame pačiame reklamos intarpe, išskyrus, kai tarp vaistų ir maisto papildų reklamos pateikiama kita reklama. Taip siekiama atskirti vaistų ir papildų reklamą.

A. Veryga tikino, kad tokia pataisa reikalinga, nes daug žmonų neatskiria vaistų nuo maisto papildų: „Yra suklaidinami suplakant šitas dvi reklamas į vieną vietą“.

Tačiau liberalė Aušrinė Armonaitė piktinosi, kad toks ribojimas yra perteklinis: „Ką reikės specialiai dirbtinai įterpti? Pampersų reklamą?“

Po vienu stogu – kelios vaistinės

Didžiuosiuose prekybos centruose netrukus galės veikti ne viena, o kelios vaistinės. Tokį sprendimą ketvirtadienį patvirtino Seimas.

Parlamentarai priėmė Farmacijos įstatymo pataisas, panaikinančias vaistinių steigimo vienu adresu ribojimus, kurie negaliojo tik sveikatos priežiūros įstaigoms.

Pataisų autoriaus konservatoriaus Antano Matulo teigimu, nauja tvarka pagerins verslo sąlygas, skatins vaistinių konkurenciją, gerins vaistų prieinamumą.

Pataisos įsigalios, kai jas pasirašys prezidentė Dalia Grybauskaitė.