Seimas liberalizavo dujų rinką

Šiuo balsavimu Seimas panaikino prievolę didiesiems reguliuojamiems energijos gamintojams pirmumo teise pirkti dujas iš jas importuojančios bendrovės „Litgas“ ir įpareigoti juos dalį dujų pirkti biržoje.

Gamintojai, per metus suvartojantys 50 gigavatvalandžių (GWh) ar daugiau dujų, ne mažiau kaip pusę jų turės įsigyti per biržą „GET Baltic“.

„Litgas“ ir toliau privalės ekonomiškai naudingiausiu būdu įsigyti būtinąjį dujų kiekį –keturis suskystintųjų gamtinių dujų SGD krovinius per metus, – reikalingą terminalui išlaikyti, bet jį galės parduoti rinkos pagrindais Lietuvos, regiono ar tarptautinėje SGD rinkoje.

SGD būtinojo kiekio kaina taps nereguliuojama. Pagal naują modelį nebebus kompensuojamos „Litgas“ veiklos ir dujų balansavimo, mainų bei saugojimo sąnaudos. Jas įmonė turės padengti iš pajamų.

Tai reiškia, kad vadinamoji papildoma saugumo dedamoji, kurią moka visi dujų vartotojai, sumažės 6 mln. eurų – nuo maždaug 20 mln. iki 14 mln. eurų per metus. Be to, per keletą metų Lietuvos dujų biržos likvidumas ir prekybos apimtys padidės 4 kartus, nes tikimasi, kad aktyvesnė prekyba palengvins naujų teikėjų atėjimą į rinką.

Europos Sąjungos kontekste Lietuvos dujų rinka priskiriama prie nelikvidžių ir pradinio išsivystymo lygmens rinkų.