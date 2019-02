Rogutes ruošk vasarą, o šiltnamį – žiemą: kodėl dabar apsimoka pirkti šiltnamį?

Pamatę šio straipsnio antraštę tikriausiai pagalvojote: kokie dar šiltnamiai, kai už lango tikra žiema? Tačiau liaudies išmintis byloja: rogutes ruošk vasarą, o ratus žiemą. Kitais žodžiais tariant, gudriausieji žino, kad norint be skubėjimo pavasarį pradėti laiku sodinti daržoves, idealiausias metas įsigyti šiltnamį – dabar – žiemą.

Pasak Varle.lt šiltnamių specialistų, prekyba šiltnamiais ir jiems skirtais priedais jau įsibėgėja. Kasdien varle.lt internetinėje parduotuvėje dabar parduodama nuo 2 iki 5 šiltnamių, o palyginus su praeitų metų analogišku laikotarpiu, šiais metais pastebimas didesnis ankstesnis susidomėjimas šia prekių grupe, mat pardavimų yra 5 proc. daugiau. Varle.lt specialistai pastebi, kad populiarus atsiskaitymo už šiltnamius būdas yra pirkimas lizingu. Žmonės vis dažniau renkasi brangesnius variantus ir kartais mielai pasinaudoja 10 mėn. lizingo be pabrangimo akcija.

Kodėl apdairūs žmonės šiltnamius perka jau dabar? Varle.lt specialistai šį reiškinį aiškina siedami jį su Kalėdų sezono tendencija. Kalėdinių dovanų pirkimo sezonas ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje startuoja su Juodojo penktadienio (angl. „Black Friday“) išpardavimais ir išsitęsia, nes pigiau ir be streso norintys sutikti šventes žmones dovanomis pradeda rūpintis jau lapkričio antroje pusėje. Varle.lt specialistai spėja, kad toks pats fenomenas aktualus kalbant ir apie šiltnamių pirkimą žiemos metu. Šiltnamių pardavimo sezonas irgi kasmet įsibėgėja vis anksčiau. „Spėjame, kad šiltnamiais susidomi jau dabar gudriausi klientai, kurie žino, kad pavasario sezono metu dažnai populiariausių šiltnamių greitai nebelieka, nepavyksta laiku užsakyti surinkimo paslaugos, neretai vėluoja pristatymai, o visa tai jiems reiškia papildomą stresą, kurio galima išvengti“, – teigia Varle.lt sodo technikos specialistas Aivaras Saniukas.

Šiltnamiai yra sezoninė prekė, o tai reiškia, kad pavasarį paklausa šiam produktui ypatingai didelė. Maksimalus šiltnamių pardavimų skaičius būna pavasarį ir jis sudaro maždaug 70 proc. visų metinių pardavimų. Įsigyjant šiltnamį pavasarį, susiduriama su papildomais sunkumais. Pavasarį laiko tarpas šiltnamio užsakymui, pristatymui ir surinkimui yra labai nedidelis. Šiltnamį surinkti ir pasistatyti galima tik tada, kai nutirpsta sniegas ir dirva sugeria vandenį, todėl sodinimui lieka nedaug laiko. O tuo atveju, jei pirmos šilumos pasirodymo metu, jau turėsite šiltnamį, o ne tik rinksitės, kokį užsisakyti, sodinimo darbus galėsite pradėti anksčiau. Be to, suintensyvėjanti šiltnamių prekyba lemia, kad dažnai tiekėjai susiduria su trūkumais, dėl kurių pailgėja produktų pristatymo laikas. Taip pat Varle.lt specialistai siūlo nepamiršti, kad jei šiltnamio statymui planuojate samdyti meistrus, įsibėgėjus sezonui, jo gali tekti palaukti 3–4 savaites. Tiesa, žiemą pirkti šiltnamį ne itin patogu tik tiems, kas neturi, kur jį laikyti, mat šis produktas tikrai užima nemažai vietos.

Įsigyti šiltnamį žiemą tikrai verta pirmiausia dėl to, kad dabar kainos šiek tiek žemesnės nei būna pavasarį. Kitas šiltnamio pirkimo žiemą privalumas yra tas, kad turėsite pakankamai daug laiko ramiai susipažinti su surinkimo instrukcija. Be to, galėsite būti tikri, kad atėjus pavasariui ir tinkamiems orams, jau turėsite šiltnamį ir nevėluosite sodinti savo gėrybių. Tokiu būdu įsigydami šiltnamį žiemą, jūs taupote laiką, pinigus ir nervus.