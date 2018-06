Profsąjunga prašė prezidentės vetuoti mokesčių reformą

„Mes gavome informacijos, kad prezidentė šeštadienį ruošiasi pasirašyti šias pataisas, dėl to skubiai susirinkome, kad ji žinotų profsąjungų nuomonę, jog ši reforma yra pavojinga darbuotojams bei valstybės biudžetui. Viliamės, kad prezidentė atsižvelgs ir į mūsų nuomonę“, - Eltai sakė Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos narys, ekonomistas Ričardas Garuolis.

Piketuotojai sakė, kad visa šios savaitės situacija Seime primena Andriaus Kubiliaus „naktinę“ mokesčių reformą.

„Labai panašu, kad gali pasikartoti Kubiliaus košmaras, kai buvo mažinami atlyginimai, didinami mokesčiai, mažinama socialinė parama. O tai savo ruožtu sukelia didelę emigraciją. Ir dabar demografinė Lietuvos padėtis yra nekokia“, - sakė R.Garuolis.

„Raginame prezidentę vetuoti šią mokesčių reformą, kuri yra nepakankamai apsvarstyta, visiškai nederinta su profesinėmis sąjungomis, prieštarauja svarbiausių tarptautinių organizacijų rekomendacijoms, silpnina finansinį Lietuvos stabilumą, didina socialinę atskirtį ir yra socialiai neteisinga“, - teigė piketuotojai.

Anot „Solidarumo“, reforma parengta Finansų ministerijai tariantis su darbdaviais, tačiau ne su profesinėmis sąjungomis.

„Tarsi siekiant paniekinti socialinius partnerius naujos mokesčių reformos pristatymas Trišalėje taryboje truko vos dvidešimt minučių ir čia daugiau nebuvo svarstomas. Tai daroma nuo metu, kai Europos Komisija savo rekomendacijose Lietuvai nuolatos nurodo, kad socialinis dialogas yra nepakankamai“, - teigė „Solidarumo“ atstovai

Tai jau ketvirtasis profsąjungų piketas per dvi savaites, kuriais norima atkreipti valstybės institucijų dėmesį.

Seimas ketvirtadienį pritarė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui, kuriame GPM tarifai pajamoms iš darbo santykių svyruotų nuo 20 iki 27 proc.

2019 metų metinė pajamų dalis, neviršijanti 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU, šiuo metu tai būtų 107 tūkst. eurų per metus, arba 8,95 tūkst. eurų per mėnesį) dydžio sumos, būtų apmokestinama 20 proc. tarifu. Anksčiau Vyriausybė siūlė apmokestinti šias pajamas 21 proc., tačiau nuspręsta, kad tarifas bus sumažintas 1 proc. punktu, mainais į tai, kad „Sodros“ tarifas bus mažinamas ne 2, o 1 proc. punktu.

120 VDU viršijanti dalis kitąmet būtų apmokestinama 27 proc. ir bus susieta su „Sodros“ įmokų lubomis, kurioms Seimas po svarstymo pritarė praėjusią savaitę.

2020 metais 27 proc. būtų apmokestinama 84 VDU (šiuo metu tai būtų 75,2 tūkst. eurų per metus, arba 6,27 tūkst. eurų per mėnesį) viršijančios pajamos. 2021 metais - 60 VDU (53,7 tūkst. eurų per metus, arba 4,5 tūkst. eurų per mėnesį) viršijančios pajamos.

Parlamentarai taip pat pritarė, kad kitąmet NPD siektų 300 eurų, 2020 metais jis didėtų iki 400 eurų, o 2021 metais NPD siektų 500 eurų. Tačiau Seimas nusprendė, kad NPD bus taikomas ne iki 2,5 VDU, o iki 2 VDU.

D. Grybauskaitė ketvirtadienį pareiškė, kad savaitgalį peržiūrės reformų įstatymų projektus, kuriuos skubos tvarka, artėjant pavasario sesijos pabaigai, ketvirtadienį patvirtino Seimas.

D. Grybauskaitės teigimu, jeigu viskas gerai, šeštadienį Seimo priimtus įstatymus ir jų pataisas ji pasirašys. Kartu prezidentė pažymėjo, kad pensijų reformos įstatymą svarstys tik kitą savaitę.