Premjeras užsienio investuotojams žada išskirtines sąlygas

Tai jis pareiškė Vokietijos leidiniui „Bild“, komentuodamas Vokietijos automobilių komponentų pramonės milžinės „Continental“ atėjimą į Lietuvą.

„Mums labai svarbu turėti daugiau tiesioginių užsienio investicijų. Ne tik dėl to, kad norime užsitikrinti ekonomikos augimą, bet ir dėl to, kad norime pažaboti emigraciją iš savo šalies. (...) Dėl to „Continental“ automobilių komponentų gamykla yra svarbi Lietuvos ekonomikai ir mes sveikiname Vokietijos investicijas. Pasinaudodamas proga noriu pakviesti visus Vokietijos investuotojus atvykti į Lietuvą. Mūsų vyriausybė yra pasirengusi suteikti individualius pagalbos paketus investuotojams“, – interviu leidiniui teigė S. Skvernelis.

Praėjusių metų lapkritį Lietuvos vyriausybė pasirašė investicijų sutartį dėl bendradarbiavimo su „Continental“ – Vokietijos bendrovė įsipareigojo investuoti 95 mln. eurų į naują gamyklą Kauno rajone, o Vyriausybė – jai padėti ir laiku suteikti visus leidimus.

Gamyklą „Continental“ ketina statyti Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, joje planuojama įdarbinti 1 tūkst. darbuotojų. Tai bus viena didžiausių plyno lauko investicijų Lietuvos istorijoje.

„Continental“ Lietuvoje ketina gaminti keleivių saugumo bei išmaniosios pagalbos vairuotojui sistemas – durų ir sėdynių kontrolės elementus, išmanias automatines langų užtamsinimo sistemas, greičio palaikymo sistemos sensorius bei priekinius radarus automatinio stabdymo funkcijai.