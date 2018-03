VMI skelbia pajamų deklaravimo startą: ką svarbu žinoti?

VMI mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė - Šnirienė sako, kad šiemet deklaravimo startas kiek ankstyvesnis, tad ir žmonės turės daugiau laiko užpildyti deklaracijas. Jas pateikti galima vėliausiai iki gegužės 2 dienos.

Laiku nepateikus deklaracijų, VMI žada pirmiausiai tik raginti.

„Gyventojai, kuriems deklaruoti privalu, po gegužės 2 dienos gaus priminimus, kad reikia pateikti deklaraciją. Gyventojams, kurie to vis tiek nepadarys, antroje metų pusėje VMI darys tokius, veiksmus, kuriuos ir anksčiau darė: suformuos už pačius gyventoją deklaraciją, nurodys mokestinę prievolę. Gyventojas gaus žinią, kad privalo sumokėti. Jeigu ir to nedarys, VMI dar kartą primins ir toliau turės vykdyti veiksmus - kreiptis dėl išieškojimo“, - sakė S. Aliukonytė - Šnirienė.

Tiems, kurie nori mokesčių nepriemokas sumokėti dalimis, tokia galimybė išlieka ir šiemet.

„Svarbu, kad žmogus kreiptųsi į VMI ir pats bendradarbiautų, pateiktų visus duomenis, ir VMI sudaro mokestinės paskolos sutartį“, - komentavo inspekcijos specialistė.

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokos pervedamos gyventojams iki liepos 31 dienos.

VMI skaičiavimais, šiam gyventojų pajamų deklaravimo startui yra paruošta 1,8 mln. preliminarių pajamų deklaracijų, iš kurių 1,3 mln. jau visiškai užpildytos, tai yra, tiek gyventojų pajamas internetu deklaruoti galės nieko nekeisdami, tik pateikdami suformuotą deklaraciją.

Dalis gyventojų deklaracijas kaip ir anksčiau pateiks atvykdami į VMI. Inspekcija dėl to šiam periodui padidino konsultantų pajėgas sostinėje. Be to, deklaravimo laikotarpiu VMI nustatė, kad konsultantai visuose padaliniuose turi dirbti tol, kol aptarnaujamas paskutinis mokesčių mokėtojas.

„Vilniuje, Ulonų g., įsteigėme daugiau darbo vietų, pasiteksime daugiau kolegų. Įsteigėme ir keletą darbo vietų „Sodros“ padaliniuose“, - komentavo S. Aliukonytė - Šnirienė.

Kaip ir kasmet, deklaracijas turi pateikti gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą ar gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat individualių įmonių, ūkinių bendrijų, mažųjų bendrijų savininkai bei gyventojai, kuriems buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis.

Lengvatomis gali pasinaudoti tie, kurie pernai mokėjo įmokas už iki 2008 m. gruodžio 31 d. paimtą būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.

Nauja, kad turtą ir pajamas privalo deklaruoti visų biudžetinių įstaigų ir jų padalinių vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai, taip pat viešųjų įstaigų ir akcinių bendrovių, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai. Teisėjai, notarai, politikai ir kiti, kurie ir anksčiau turėjo deklaruoti turtą ir pajamas, turi deklaruoti ir šiemet.

„Gyventojai, kurie pajamas gavę užsienyje, norime priminti, kad irgi turi jas deklaruoti. Lietuvoje nemažai tokių žmonių. Dovanos ne iš artimųjų, kurios viršija 2,5 tūkst. eurų, - taip pat. Tiems, kuriems privalu deklaruoti, norime priminti, kad deklaruotų turtą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse“, - pabrėžė S. Aliukonytė - Šnirienė.

ELTA primena, kad pernai 80 proc. Lietuvos gyventojų deklaracijas pateikė laiku. Skaičiuojama, kad 2017 metais 20 proc. išaugo savarankiškai deklaracijas pildžiusių gyventojų skaičius.

VMI duomenimis, 318 tūkst. gyventojų deklaravo 128,5 mln. eurų mokėtino gyventojų pajamų mokesčio (GPM). 731 tūkst. gyventojų buvo grąžinta 95,5 mln. eurų GPM permokos.

Pernai daugiau nei 534 tūkst. gyventojų paramai skyrė per 17 mln. eurų, iš jų 0,9 mln. eurų politinėms partijoms.