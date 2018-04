Populiariausios savaitgalio išvykos: kur keliauti?

Veiksmingas būdas pailsinti protą

Pasak trumpų kelionių ekspertės, „Baltic Tours“ atstovės Eglės Tumėnaitės, poilsiautojų iš Lietuvos pamėgtos kelių dienų atostogos svečiose šalyse, įgaudamos vis didesnį pagreitį, populiarėja kasmet. Ir nors tradicinių poilsinių išvykų pardavimų skaičiumi kol kas dar nepasivijo – atsilieka nebedaug.

„Pastebime, jog tokių trumpų atostogų ieškančių keliautojų skaičius ypač išauga per šventes, kai savaitės viduryje atsiranda laisva diena. Tuomet išnaudoję tik vieną atostogų dieną žmonės gali išvykti didžiajai savaitės daliai. Taip pat į užsienį vis dažniau vykstama švęsti bernvakarių, mergvakarių, gimtadienių, vestuvių ar kitų progų, pasitaiko, jog svečioje šalyje organizuojami net pasimatymai“, – pasakojo E. Tumėnaitė.

Trumpų kelionių ekspertė pabrėžia, kad tokie skrydžiai yra populiaresni tarp jaunesnio amžiaus grupei priklausančių keliautojų ir labiau tinkantys aktyvaus poilsio mėgėjams. Mat keturių dienų visiškai atpalaiduoti kūnui greičiausiai neužteks, bet pravėdinti galvai ir pasikrauti naujų idėjų kelios dienos tiks idealiai.

„Jei ilgesnės atostogos paprastai yra skirtos ramesniam poilsiui nuo darbų, tai savaitgalio kelionės kur kas efektyvesnės aktyviai judant ir saikingai bandant gastronominius malonumus. Kadangi tai vos kelios dienos, per jas žmonės nori ne vien gulinėti. Todėl jausdamiesi fiziškai išsunkti, geriau planuokite ilgesnę išvyką. Bet jei pavargęs ne kūnas, o protas – kelių dienų atostogos yra pats tas“, – neabejojo kelionių ekspertė.

Nebesistenkite aprėpti visko

Kaip pastebi E. Tumėnaitė, trumpų kelionių populiarumas tiesiogiai veikia ir poilsiautojų iš Lietuvos atostogavimo įpročius. Pavyzdžiui, anksčiau beveik be išimties visi keliaujantieji atostogų svetur išvykdavo savaitei ar dviem, o tai reiškė, jog atostogaujama du, daugiausiai tris kartus per metus. Tuo tarpu gerokai atpigus lėktuvų bilietams imta vadovautis kiek kitokia logika – kam per metus aplankyti tik tris užsienio miestus, jei galima pamatyti šešis?

„Drąsesni keliautojai nebijo svečioje šalyje apsilankyti net ir vienai dienai. Juk pigių oro linijų skrydžių kainos dažnai nesiekia nė 20 eurų asmeniui. Labai tikėtina, jog netolimoje ateityje vietoje išvykos prie jūros rinksimės ragauti ledus Romoje – jau dabar kelionės trukmė yra panaši, o kainų skirtumas kasmet mažėja“, – svarstė „Baltic Tours“ trumpų kelionių ekspertė.

Pačios populiariausios kelių dienų atostogų kryptys: Roma, Paryžius, Barselona, Berlynas, Stambulas, Malta ir Larnaka. Visas jas jungia didžiulė veiklų įvairovė – kiekvienoje egzistuoja visiškai skirtinga kultūra, o rasti galima visko: nuo šiuolaikinio meno iki triukšmingų vakarėlių, nuo kvapą gniaužiančių operų iki tobulo apsipirkimo.

„Jei norisi atsipalaiduoti, niekur neskubėti ir kelionės tikslas nėra aplankyti absoliučiai viską, rinktis rekomenduočiau Berlyną ar Stambulą. Šių miestų atmosfera – ypatinga ir nuostabių emocijų įkvėps vien Mėlynoji mečetė Stambule ar ilgiausia pasaulyje galerija po atviru dangumi Berlyne“, – aiškino E. Tumėnaitė.

Į kelionę – su mama

Vis dar nebandžiusiems ilgojo savaitgalio išvykų „Baltic Tours“ kelionių ekspertė rekomenduoja jas išmėginti jau šio mėnesio pabaigoje arba kito pradžioje. Ypač palankios balandžio 28–gegužės 1 dienos arba Motinos diena, gegužės 6-osios savaitgalis.

„Jei vis nepavyksta rasti tobulos dovanos, kodėl nepabandžius padovanoti brangiausiam žmogui kelionės? Dviem, trims ar keturioms dienoms rekomenduočiau aplankyti visuomet spalvingą ir svetingą Italiją – ypač gegužės mėnesį gražus Baris, garsėjantis autentiška itališka atmosfera, gardžiaisiais ledais bei picomis“, – ragino E. Tumėnaitė.

Šiek tiek ilgesniam, pavyzdžiui, 4–5 dienų, poilsiui rekomenduoti galima Kipro kurortą Larnaką, kurį atostogautojai myli dėl galimybės už prieinamą kainą gyventi kone tiesiai ant jūros kranto.

„Renkantis trumpesnes ir dažnesnes keliones po truputį keičiasi ir mūsų pačių požiūris. Prieš dvidešimt metų kelionė į tolimesnes šalis reikalavo ilgo planavimo ir rimtų investicijų. O šiandien jau to nebereikia – svetur galime traukti vos užsigeidę“, – džiaugėsi „Baltic Tours“ atstovė.