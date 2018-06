Po EK susitarimo – Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių nerimas

Anot jų, tai gali sumažinti investicijas. Dėl techninių direktyvos detalių dar turi susiderėti valstybės narės.

Nuo kitų metų gegužės pokalbiai telefonu su abonentu kitose Europos Sąjungos valstybėse tarp abonentų skirtingose Bendrijos šalyse turėtų pigti – skambutis negalės kainuoti daugiau kaip 19 centų už minutę, o trumpoji žinutė negalės būti brangesnė kaip 6 centai. Toks kompromisas pasiektas Europos Parlamente, nors norėta apskritai drausti papildomą apmokestinimą.

Tuo metu Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriai pastebi, kad itin sparčiai auga mobiliųjų duomenų naudojimas tiek Lietuvoje, tiek išvykus į užsienį, o skambučių augimas gerokai mažesnis.

Manoma, kad žmonės skambučiams dažniau naudoja įvairias programėles, kurioms naudojami mobilieji duomenys, o ne įprastas ryšys. Dėl to jie nesupranta, kodėl tokių reguliavimų reikia.

Be to, manoma, kad papildomi reguliavimai gali sumažinti investicijas šiame sektoriuje, o dėl to gali nukentėti ir vartotojai.