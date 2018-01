Planuojama sumažinti elektros kainą didiesiems vartotojams

Energetikos ministerija siekia sumažinti elektros kainą patiems didžiausiems elektros vartotojams. Taip, anot viceministro Egidijaus Purlio, tikimasi pritraukti naujų pramonės įmonių į Lietuvą. Tačiau dėl to šiek tiek pabrangtų elektros kaina gyventojams.

Ministerija siūlo, kad pramonė, kuri per metus suvartoja daugiau negu 1 gigavatvalandę (GWh) elektros energijos, galėtų mažiau remti atsinaujinančią energiją. Tai yra, vadinamojo viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) tarifo dalis atsinaujinančiai energijai būtų sumažinama 85 proc.

„Lengvata būtų taikoma tik didesniam elektros kiekiui nei viena gigavatvalandė“, – Energetikos ministerijos diskusijoje teigė „Investuok Lietuvoje“ Investicinės aplinkos komandos vadovas Matas Anužis.

Tačiau energetiškai neefektyvios įmonės turėtų 75 proc. gautos nuolaidos investuoti į mažesnį energijos vartojimą. Be to, įmonės kas ketverius metus privalėtų atlikti energijos vartojimo auditą, kad įrodytų, jog yra energetiškai efektyvios.

Pritaikius nuolaidas didiesiems vartotojams, viena kilovatvalandė jiems jau kitąmet galėtų atpigti 0,84 cento. Tačiau nežymiai kiltų elektros kaina gyventojams, dėl to, „Investuok Lietuvoje“ skaičiavimais, mėnesio sąskaita 150 kilovatvalandžių suvartojančiam namų ūkiui paaugtų 30 centų.

Tokį brangimą gyventojams ir kitiems vartotojams kritiškai vertina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys Darius Biekša. Mat, anot jo, būtų užkraunama didesnė našta smulkesnėms bendrovėms.

„Tas pasakymas, kad viena grupė nemoka, o kita moka daugiau, nes jų yra daugiau – tai vis vien ta pati pinigų suma paimama iš vienos grupės ir uždedama kitiems. Mes turime ir smulkųjį verslą šiame segmente, mes jiems dedame papildomus kaštus“, – diskusijoje teigė D. Biekša.

Be to, anot jo, vertinti šalies patrauklumą investuotojams vien per paramą atsinaujinančiai energijai yra neteisinga, nes ateityje brangs infrastruktūros išlaikymas, taigi, galutinė elektros kaina investuotojams vis tiek gali būti nepatraukli.

Visgi viceministras E. Purlys tikisi, kad sumažinusi elektros kainą didžiosioms bendrovėms, Lietuva pritrauktų daugiau investuotojų, todėl dėl didesnio energijos vartojimo šalyje atpigtų ir infrastruktūros išlaikymas.

„Atėjus naujiems investuotojams, sumažėtų perdavimo, skirstymo dedamosios ir ta įtaka nebūtų tokia tiesioginė kainos augimui“, – teigė E. Purlys.

Tiek „Investuok Lietuvoje“, tiek Energetikos ministerija mano, kad elektros energijos kaina lemia investuotojų sprendimą, ar investuoti į Lietuvą. Todėl, pasak jų, mažesnė kaina didiesiems vartotojams pritrauktų naujų pramonės objektų.

„Stambiems elektros energijos vartotojams kaina nekonkurencinga. Apsisprendimui investuoti elektros energijos kaina daro 40 proc. įtaką, lyginant kaštus tarp šalių“, – teigė energetikos ministro patarėjas Rytis Kėvelaitis.

Tačiau Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovas Danas Arlauskas atkreipia dėmesį, kad būtina užtikrinti, jog nuolaidos būtų taikomos eksportuojančioms bendrovėms, kitu atveju šalyje kils problemų dėl konkurencijos.

„Iš darbdavių konfederacijos pusės pritariame tam, bet su sąlyga, jeigu tos kompanijos labiau orientuotos į eksportą, jeigu jos orientuotos į vidaus rinką, prasidės žiauri konkurencija. Jeigu sąraše bus tos įmonės, kurios eksportuoja“, – diskusijoje teigė D. Arlauskas.

Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje elektros tarifo nuolaida galėtų būti taikoma 816 objektų, kuriuos valdo 100-200 bendrovių. Jos bendrai suvartoja beveik pusę Lietuvos elektros energijos – 4,7 teravatvalandės.