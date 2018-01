Pinigų pernai prarado tūkstančiai gyventojų, kaupiančių pensijas

Lietuvos banko duomenimis, 2017 metais visų 20–ies antrosios pakopos fondų vienetų vertė vidutiniškai pakilo 4,51 proc. – 4 konservatyvūs pensijų fondai pernai fiksavo neigiamą turto vertės pokytį ir vien dėl to nukentėjo 89,7 tūkst. jų dalyvių, pavyzdžiui, fondo „Aviva europensija“ dalyviai taip per metus prarado beveik 1 mln. eurų, o „SEB pensija 1“ – per 0,7 mln. eurų, pirmadienį skelbia portalas delfi.lt.