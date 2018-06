Pieno gamyba augs, bet smulkiųjų ūkių mažės

Per ateinantį dešimtmetį pieno gamyba pasaulyje išaugs trečdaliu, milijonai smulkiųjų pieno ūkių užsidarys, vietą užleisdami stambiajam agroverslui.

Tarptautinis ūkių palyginimo tinklas IFCN prognozuoja, kad nuo 2017 iki 2030 metų pieno gamyba pasaulyje išaugs 35 proc., iki 1168 mln. tonų, o pieno ūkių skaičius visame pasaulyje sumažės 12 proc. iki 104 mln.

IFCN ekspertų vertinimu, pieno paklausa ir gamyba pasaulyje didės dėl augančios planetos populiacijos ir pieno produktų suvartojimo.

Prognozuojama, kad per šį laikotarpį 14 mln. pieno ūkių nutrauks veiklą, vietą užleisdami stambesniems ir efektyviau veikiantiems ūkiams, kurie pieno gamybą augins dėl didėjančių primilžių iš karvės.

Europos Komisija prognozuoja, kad Bendrijoje nuo 2017 iki 2030 metų pieninių karvių skaičius mažės 5 proc., iki 22 mln., o pieno gamyba išaugs 11 proc., iki 180 mln. tonų.

Pasak pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktoriaus Egidijaus Simonio, Lietuvos pieno sektoriuje stebimos panašios tendencijos - kasmet mažėja pieninių karvių ir jas laikančių ūkių skaičius, tačiau pieno supirkimo kiekiai išlieka stabilūs, didinami primilžio ir gamybos rodikliai.

„Europos pieno ūkiai kasmet stambėja dėl natūralių rinkos procesų - europiečiai konkuruoja su JAV ir Okeanijos pieno gamintojais, kurių vidutiniai ūkiai yra triskart didesni, o tai lemia didesnį jų našumą ir veiklos efektyvumą“, - sako E. Simonis.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, per šių metų penkis mėnesius iš Lietuvos pieno gamintojų buvo supirkta per 520 tūkst. tonų pieno - 1,18 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2017 m.

Prekine pieno gamyba šių metų pradžioje vertėsi per 20 tūkst. šalies pieno ūkių. Per metus jų skaičius susitraukė beveik dešimtadaliu. Šiuose ūkiuose laikomų pieninių karvių skaičius sumažėjo 3 proc. iki 239 tūkst.