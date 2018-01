Pertvarkant urėdijas darbą paliks apie 300 darbuotojų

Teritorines darbo biržas jau pasiekė pirmieji pranešimai apie numatomus darbuotojų atleidimus, o miško pramonės darbuotojų profesinės sąjungos vadovė tikina, kad dėl neaiškumo ir nežinios sistemą gali palikti dar daugiau žmonių.

Lietuvos darbo biržos atstovė Milda Jankauskienė BNS informavo, kad gruodį iš viso gauti keturi pranešimai apie numatomą urėdijose dirbančių grupės darbuotojų atleidimą: Pakruojo miškų urėdiją ketina palikti 24 darbuotojai, Ukmergės – 14, Tytuvėnų – 13, o Veisiejų – 10.

Aplinkos ministerijos Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis BNS paaiškino, kad visiems sistemos darbuotojams, išskyrus vadovus, buvo pasiūlyta pereiti dirbti į naujai steigiamą įmonę, o nesutikusieji to padaryti yra atleidžiami.

„Mano žiniomis, vienose urėdijose pereiti nesutikusių žmonių yra daugiau, kitose – mažiau, dar kitose jų visai neatsirado. Viso urėdijose dirba apie 4 tūkst. darbuotojų: apie 2 tūkst. specialistų ir apie 2 tūkst. miško darbininkų. Bendras nesutikusiųjų skaičius neviršija 10 proc. visų darbuotojų, tokių bus apie 300 žmonių“, – BNS sakė N. Kupstaitis.

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų federacijos pirmininkė Inga Ruginienė BNS teigė, kad darbuotojai nesutiko pereiti į naują įmonę dėl nežinios įgyvendinant reformą.

„Daugiausiai išeina pensinio amžiaus žmonės, bet to ir buvo tikėtasi. Bet per šitą pusmetį nebuvo nieko padaryta pasirengiant reformai. (...) Atsirado žmonių, kurie galvojo, kad pereis į naują įmonę, bet pamatė, kad jau iš pradžių pradedami apgaudinėti žmonės, ir jie pasakė, kad taip pat išeina. Dėl to manau, kad ties 300 nebus apsiribota ir tas skaičius bus didesnis“, – BNS sakė I. Ruginienė.

Aplinkos viceministro M. Norbuto teigimu, kitą savaitę ketinama užbaigti urėdijų reformą – 42 miškų urėdijas prijungti prie Valstybinio miškotvarkos instituto ir jį pervadinti į Valstybinę miškų urėdiją.

Nuo gruodžio pabaigos institutui laikinai vadovauja buvęs Panevėžio miškų urėdas Valdas Kaubrė, o gruodžio pradžioje paskirta nauja instituto valdyba.

Panevėžio rajone įsikursianti Valstybinių miškų urėdija iš pradžių turės 42 regioninius padalinius, jų skaičius vėliau turėtų sumažėti iki 26.