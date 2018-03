Penki draudikų patarimai, kad Velykos neapkarstų

Ilgasis Velykų savaitgalis – džiaugsminga žinia daugeliui. Tai galimybė ilgiau pabuvoti pas seniai matytus gimines, draugus, suorganizuoti pirmąją ilgesnę išvyką į gamtą ar tiesiog trumpam automobiliu nukeliauti į kaimyninę šalį. Draudikai perspėja, kad orams pavasarėjant vairuotojai susiduria su nemažai problemų kelyje, tačiau ir be jų esama rizikų, kurias būtina įvertinti ruošiantis ilgajam savaitgaliui, ir norint užtikrinti, jog savaitgalio kelionės bei laikas su artimaisiais praeitų be rūpesčių.

1. Pasidomėkite automobilio technine būkle

Draudimo bendrovės BTA Ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis sako, kad planuojant tolimesnę kelionę reikia ne tik nepamiršti suruošti lauktuves artimiesiems, bet ir įsikinti, kad transporto priemonė techniškai tvarkinga.

„Baigiantis žiemai vairuotojai automobilio būklę turėtų įvertinti pakankamai įdėmiai. Net jei iš pažiūros automobilis važiuoja puikiai, kelios dienos prieš kelionę reikėtų atkreipti dėmesį į automobilio veikimą: ar nesigirdi neįprasto ūžesio, barškėjimo, ar automobilis važiuoja stabiliai, taip pat būtina patikrinti visus automobilio skysčius. Jei kyla įtarimų dėl automobilio būklės, nerizikuokite ir kreipkitės į autoservisą. Laiku patikrinę savo automobilį ir sutvarkę esamus smulkius gedimus ne tik sutaupysite, bet ir sumažinsite tikimybę, kad automobilis pateiks nemalonią staigmeną kelyje“, – įsitikinęs A. Žiukelis.

2. Įvertinkite oro sąlygas bei spūstis

Sinoptikams per Velykas prognozuojant permainingus orus, draudikai ragina neprarasti budrumo kelyje ir įvertinti vairavimo sąlygas. Nors ilgąjį savaitgalį temperatūra dienomis žadama teigiama, naktimis ji vis dar bus artima nuliui, be to, pranašaujami mišrūs krituliai, lietų keičiantis sniegas.

„Esant tokiam permainingam orui susidaro puikios sąlygos susiformuoti plikledžiui keliuose, taip pat sumažėja matomumas, net ir asfaltuoti keliai tampa provėžuoti, o miško ir kaimo keliai gali tapti sunkiai išvažiuojami. Todėl planuodami kelionės laiką visada geriau rinkitės ilgesnį, bet saugesnį pagrindinį kelią, skirkite daugiau laiko nusigauti iki kelionės tikslo. Jei planuojate keliauti anksti ryte, įvertinkite plikledžio ar rūkų riziką“, – perspėja draudikas.

Dar vienas kelionę prailginti galintis faktorius – transporto spūstys didmiesčiuose bei prie prekybos centrų.

„Per didžiąsias metų šventes – Kalėdas bei Velykas – eismo įvykių skaičius prie prekybos centrų išauga net kelis kartus, o didmiesčių gyventojai mėgindami išvažiuoti iš miesto įstringa kamščiuose. Tad velykinio apsipirkimo tikrai nerekomenduoju atidėti paskutinei dienai, o į kelionę reikėtų leistis realistiškai įvertinant jos trukmę“, – teigia A. Žiukelis.

3. Neskubėkite keisti padangų į vasarines

Šylantis oras ne vieną vairuotoją sugundo padangas pasikeisti anksčiau nei tai leidžiama oficialiai, net jei oro sąlygos vis dar yra permainingos.

„Artėjant ilgajam savaitgaliui ne vienas gali susigundyti padangas pasikeisti dar prieš jį. Visgi oras dar gali iškrėsti netikėtumų, prognozuojamas sniegas, tad kelyje stabiliau jausitės pasilikę žiemines padangas. O ir pagal Kelių eismo taisykles vasarines padangas galima pradėti naudoti tik nuo balandžio 1-os dienos, sekmadienio. Jei kažkur iškeliaujate šeštadienį ar dar penktadienį, geriau padangų keitimą planuokite po švenčių. Noriu vairuotojus nuraminti ir pasakyti, kad esant poros laipsnių teigiamai temperatūrai, žieminės padangos tikrai nenusidėvės“, – pataria BTA atstovas.

4. Saugiai palikite namus

Kad šventės ir kelionės praeitų be rūpesčių, draudikai pataria prieš iškeliaujant tinkamai pasirūpinti ir namais.

Pirmiausia, saugumo sumetimais išjunkite visus elektros prietaisus, užsukite dujas, patartina užsukti ir vandenį. Tiems, kuriems ilgesnis išvykimas iš namų atrodo puiki proga pravėdinti namus, specialistai pataria to nedaryti, nes ilgą laiką paliktas atviras langas gali patraukti ilgapirščių dėmesį, o ir pro jį įsisukęs vėjas – net pridaryti žalos.

Jei dar nesate apsikeitę kontaktais su kaimynais, pats laikas tuo pasirūpinti ir paprašyti, kad jie, jei niekur neišvyksta, užmestų akį į jūsų būstą. Draudikų statistika rodo, kad yra buvęs ne vienas atvejis, kai kaimynai, pastebėję grėsmingą situaciją bei greitai sureagavę, padeda išvengti didesnės nelaimės. Žinoma, mažiausiai žalos padaroma, jei kaimynai apie įvykį iškart gali informuoti ne tik atsakingas tarnybas, bet ir savininką.

5. Imkitės atsargumo priemonių prie stalo

Velykų stalui šviežiai pagamintas maistas, rodos, negali sukelti neigiamų pasekmių. Visgi draudikai pastebi, jog stiprūs apsinuodijimai ar kiti sveikatos sutrikdymai Velykų laikotarpiu ne tokie jau reti. Žinoma, kalti ne šventės simboliu tapę kiaušiniai, o netinkamas elgesys su jais.

Jei žalius kiaušinius dažymui kartu su šeima ruošiate prie šventinio stalo, patartina iš anksto juos nuplauti muiluotu vandeniu. Neretai pabodus dažymui vaikai nesiplovę rankų čiumpa kokį šalia esantį skanėstą. Jei kiaušiniai bus užkrėsti salmonelėmis, bakterijos gali lengvai patekti į skrandį.

Kita pavasario šventės grėsmė – suskilę, kambario temperatūroje stovintys kiaušiniai. Derėtų atskirti, kurie kiaušiniai skirti ridenimui, o kurie valgymui, arba ridenti tik dirbtinius kiaušinius.