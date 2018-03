Patarimai, kurie automobilių pramonei padės tinkamai sutvarkyti atliekas

Nuo šių metų pradžios tūkstančiams įmonių Lietuvoje įsigaliojo prievolė atliekų apskaitai naudoti vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS). Ši sistema aktuali ir visiems šalyje veikiantiems automobilių ir jų dalių gamintojams, importuotojams. Vis tik perėjimas prie GPAIS nėra toks jau paprastas procesas, todėl Aplinkos ministerija nustatė pereinamąjį laikotarpį, per kurį įmonės turi pasirengti naudotis naująja sistema. Tam įmonės laiko turi iki šių metų birželio 30 d.

Autogamintojų ir importuotojų asociacijos (AGIA) direktorė Rita Zdanevičienė ir GPAIS kūrusios bendrovės „Algoritmų sistemos“ aplinkosaugos projektų vadovė Ingrida Dubauskienė atkreipia dėmesį į svarbiausius dalykus, ruošiantis naujosios sistemos naudojimuisi.

Pereinamuoju laikotarpiu išvengs nuobaudų

R. Zdanevičienės teigimu, subjektai, kuriems įstatymai numato būtinybę naudotis GPAIS sistema, turėtų nesnausti ir tinkamai išnaudoti pereinamojo laikotarpio suteikiamą galimybę pasirengti šios sistemos integravimui į savo procesus. Mat vėliau įmonės nesilaikydamos reikalavimo duomenis teikti ir atliekų apskaitą vesti per GPAIS nesulauks jokių nuolaidų ir bus baudžiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Formaliai jau nuo šių metų pradžios įmonės turi teikti duomenis per GPAIS, bet iki birželio 30 dienos sistemos naudotojai dar nebus baudžiami, jei kils tam tikrų problemų, bus aptikta neatitikimų duomenyse ar dalis informacijos nebus suvesta. Prisitaikymo laikotarpiu apskaitos kontrolė vis dar yra vykdoma ne pagal GPAIS, bet pagal įmonių turimas verslo valdymo ar apskaitos sistemas.

„Nepaisant pereinamojo laikotarpio, rekomenduojame GPAIS naudotojams kuo anksčiau susipažinti su sistema ir jos veikimo principais. Be to, svarbu nepamiršti, kad gamintojų ir importuotojų duomenys apie Lietuvos vidaus rinkai tiektus apmokestinamuosius gaminius, alyvas, elektros ir elektronikos įrangos, pakuotes, transporto priemones į sistemą turi būti suvesti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, o ne jam pasibaigus. Taigi, nors iki birželio 30 dienos šie duomenys gali būti kaupiami įmonės pasirinktose sistemose, tačiau iki pasibaigiant pasiruošimo laikotarpiui jie jau turi būti patalpinti GPAIS. Dėl to įmonės neturėtų delsti iki paskutinės dienos“, – sako R. Zdanevičienė.

Svarbu susipažinti su teisės aktais ir sąvokomis

Anot AGIA direktorės, integruojant į savo įmonės procesus naujas sistemas paprastai visuomet kyla tam tikrų neaiškumų ir klausimų, o juolab, kai diegiama sistema iš esmės keičia anksčiau galiojusią atliekų apskaitos vedimo tvarką ir yra taikoma visos šalies mastu.

„Dėl GPAIS naudojimo iš savo asociacijos narių sulaukiame labai įvairių klausimų – nuo to, ar apskritai įmonei būtina šia sistema naudotis, iki to, kaip prie jos prisijungti, kaip registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade bei pradėti apskaitą. Didelė dalis vartotojų taip pat nėra susipažinusi ir su pagrindinėmis sistemoje naudojamomis sąvokomis, tokiomis kaip „sunaudojimas savo reikmėms“, „individualus ar kolektyvinis atsakomybės būdas“, „prekinis vienetas“ ir kitomis“, – sako R. Zdanevičienė.

Dėl to, pasak AGIA direktorės, įmonėms svarbu pasidaryti atitinkamus namų darbus ir gerai išsinagrinėti ne tik naująją sistemą, bet ir jos naudojimą reglamentuojančią teisinę bazę. To dar nepadariusioms įmonėms visų pirma reikėtų gerai susipažinti su sistemos interneto svetainėje www.gpais.eu pateikiama informacija – pasikeitusiais teisės aktų reikalavimais, pagrindinėmis sąvokomis, terminais. Svetainėje esančioje dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje taip pat galima rasti nemažai informacijos apie konkrečius GPAIS naudojimo aspektus ir atvejus.

Anot bendrovės „Algoritmų sistemos“ aplinkosaugos projektų vadovės I. Dubauskienės, šiame tinklalapyje taip pat talpinama parengta mokomoji medžiaga ir naudotojų vadovai bei pateikiami kontaktai, kuriais galima kreiptis sistemos funkcionalumo klausimais, galima gauti GPAIS integracijos paruošimui reikalingas schemas, modelius ir kitą svarbią medžiagą.

Išbandyti galima testinėje aplinkoje

„Perėjimui prie GPAIS besiruošiančioms įmonėms taip pat rekomenduojame prisijungti prie www.gpais.eu svetainėje pasiekiamos bandomosios sistemos aplinkos ir joje pasinagrinėti esamus funkcionalumus bei išbandyti integraciją su įmonės verslo valdymo sistemomis“, – sako I. Dubauskienė.

Įmonės, norinčios išbandyti integraciją ir paruošti savo verslo valdymo sistemas integracijai gali prisijungti prie testinės aplinkos tst.gpais.eu. Pasak I. Dubauskienės, norint tai padaryti reikia pateikti prašymą Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu pagalba@aaa.am.lt, nurodant laiško temą „Dėl prisijungimo gavimo integracijai su GPAIS“ ir pateikti savo išorinį IP adresą, kuriuo bus jungiamasi prie testinės aplinkos, įmonės rekvizitus ir kontaktinį asmenį.

Dėl vieningos sistemos atliekų sektorius taps skaidresnis

„GPAIS – tai didžiulis šuolis į priekį ne tik lengvinant gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą atliekų tvarkytojams ir kontroliuojančioms institucijoms, bet ir užtikrinant didesnį atliekų sektoriaus skaidrumą. Aplinkos ministerija yra nustačiusi ne vieną atvejį, kai buvo klastojami atliekų sutvarkymo faktą įrodantys dokumentai, kuriais remiantis gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio mokėjimo į valstybės biudžetą. Ši sistema leis matyti realius ir tikslius atliekų kiekius bei tai, ar jie sutvarkyti“, – pažymi R. Zdanevičienė.

Nors dabar dėl naujosios sistemos diegimo įmonėms gali kilti papildomų rūpesčių, bet pilnai įgyvendinus projektą jis turėtų būti naudingas visam šalies atliekų tvarkymo sektoriui, o ir pačioms įmonėms naudotis vieninga standartizuota sistema bus patogiau. Kadangi GPAIS bus naudojama visos šalies mastu, įmonėms reikės mažiau laiko apmokant su ja dirbti naujus darbuotojus, o atliekų apskaitos procesai taps paprastesni.