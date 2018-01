Patarimai keliaujantiems: kaip saugiai palikti namus?

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje kasmet auga išvykusių turistų kelionių skaičius ir išvykusių turistų išlaidos (2016 m. jos buvo beveik 10 proc. didesnės nei ankstesniais metais). Pagrindinis kelionių sezonas – vasara, tačiau žiemos metu itin populiarios kryptys į slidinėjimo kurortus Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje.

Pasak Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) direktoriaus Lino Ivanausko, net ir išvykstant neilgam laikui, vienas iš pasiruošimo kelionei etapų turėtų būti ir tinkamas namų palikimas – ne tik, kad nekiltų gaisro ar elektros instaliacijos gedimų bet ir atostogų metu be reikalo nebūtų naudojama elektros energija. „Namie daugelis buities prietaisų tampa tarsi savaime suprantami, vienu mygtuko paspaudimu pradedantys veikti kai jų reikia, tačiau greta to, jie nuolat naudoja ir elektros energiją, jei yra įjungti į tinklą ir dega bent viena lemputė. Aplinką ir išteklius tausojantis požiūris būtų bent jau išvykstant iš namų ilgesniam laikui, juos visai išjungti, sumažinti šildymo intensyvumą ir pasirūpinti kitais panašiais dalykais“, – pataria L. Ivanauskas.

Dujinis ar elektrinis vandens šildytuvas. Būnant namuose, žinoma patogu, kai vos tik prireikus bėga karštas vanduo, tačiau atostogų metu sumažinus nuolat palaikomą vandens temperatūra galima sutaupyti nemažai energijos, kurią šildytuvas naudotų veltui. Tik grįžus reikėtų nepamiršti iškart nustatyti įprastą temperatūrą, kitaip apie tai primins nemaloniai šaltas vanduo duše.

Apšvietimas. Jei išvykstama ilgesniam laikui, neretai saugumo sumetimais paliekamas bent vienas degantis šviestuvas. Jis neva turėtų signalizuoti potencialiems plėšikams, kad namie kažkas yra ir veikti kaip saugumo priemonė, tačiau kelias dienas iš eilės dieną ir naktį deganti šviesa gali pasirodyti neįprasta bei atkreipti dėmesį. Be to, taip be reikalo sunaudojama nemažai elektros energijos, ypač išvykus ilgesniam laikui. Taupiausias sprendimas būtų tiesiog palikti šviesas išjungtas arba svarstyti reguliuojamą apšvietimą – kad būtų galima nustatyti konkretų laiką, kada palaikyti įjungtą šviesą.

Prietaisai su išoriniais maitinimo šaltiniais. Tai nešiojamųjų kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir kitų prietaisų įkrovikliai, kurie neretai paliekami rozetėje, net kai nereikia krauti prietaiso. Išvykstant saugiausia ir taupiausia būtų išjungti visus įkroviklius, net nuo tokių nedidelių prietaisų kaip elektrinis dantų šepetėlis.

Prietaisai su laukimo (angl. standby) ir miego (angl. sleep mode) režimais. Kompiuteriai, televizoriai, DVD/Blu-ray leistuvai, elektroniniai žadintuvai, radijo aparatai ir kiti panašūs prietaisai, ypač su nuotolinio valdymo pulteliais niekuomet nėra iš tiesų išjungti, nebent kištuką ištraukiate iš rozetės. Jei prietaiso nenaudojate, tačiau dega bent viena lemputė – tai signalas, kad jis visuomet naudoja šiek tiek energijos.

Modemai, maršrutizatoriai ir kiti maži prietaisai. Išvykus tikrai nereikalinga, kad namie veiktų internetas, o maži virtuviniai prietaisai, kaip skrudintuvas, kavos aparatas, maisto kombainas, taip pat nebus naudojami, todėl nereikėtų be reikalo naudoti ir elektros energijos.

Verta atkreipti dėmesį, kad šaldytuvas yra išimtis – jo išjungti nebūtina, be to galvojimas kur perkelti visą maistą iš šaldytuvo ir šaldiklio būtų papildomas rūpestis. Šaldytuvo elektros energijos sąnaudos nėra didelės, tik reiketų įsitikinti, kad nustatyta tinkama temperatūra (+4 laipsniai šaldytuvo pagrindinėje dalyje ir 0 laipsnių šaldiklyje), taip pat pažiūrėti, kad šaldytuvo viršus nebūtų užkrautas papildomais daiktais. Dar vienas patarimas išvykstant – geriau nepalikti šaldytuvo visai tuščio: reikėtų įdėti bent kelis vandens pripiltus butelius, taip jis sunaudos mažiau elektros energijos.

Tvarkingi ir tinkamai naudojami prietaisai nekelia rizikos, tačiau ilgiau nebūnant namie, visuomet geriau imtis papildomų atsargumo priemonių. L. Ivanauskas pataria pirmiausia užtikrinti, kad netinkamai veikiantys ar apgedę elektros prietaisai išvykos metu būtų išjungti iš elektros tinklo ir nesukeltų gaisro. Jei prietaisą verta taisyti, geriau jį atiduoti į patikimų meistrų rankas, o nebepataisomi ar nebereikalingi prietaisai turėtų būti atiduodami saugiam perdirbimui.

Smulkiąją elektroniką (pavyzdžiui, mobiliuosius telefonus, ausines, įkroviklius) galima išmesti specialiose tam skirtose vietose, kurių EPA visoje Lietuvoje įkūrė per 4 tūkst. – prekybos centrai, bibliotekos, elektronikos prekių parduotuvės ir pan. Nebepataisoma arba dėl kitų priežasčių naudojimui nebetinkama pilnos komplektacijos stambiagabaritė elektronika (pavyzdžiui, šaldikliai, skalbimo mašinos, indaplovės) nemokamai išvežama iš namų užregistravus iškvietimą telefonu 8 695 55 111 arba užpildžius formą internete adresu epa.lt/surinkimas.