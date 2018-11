Pasirašomas susitarimas dėl pareiginės algos bazinio dydžio didinimo

„Nuo bazinio dydžio priklauso valstybės ir savivaldybių darbuotojų, mokytojų ir statutinių tarnautojų darbo užmokestis. Jis didinamas iki 134,21 euro pagal dabartinę mokesčių sistemą ir 173 eurų po mokesčių konsolidacijos“, – BNS teigė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė spaudai Eglė Samoškaitė.

Šiuo metu pareiginės algos bazinis dydis yra 132,5 euro. Sprendimą dėl jo didinimo iki metų pabaigos turi priimti Seimas.

Pasak E. Samoškaitės, sutartį Vyriausybėje pasirašys L. Kukuraitis, profesinė sąjunga „Sandrauga“, Profesinių sąjungų konfederacija ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga. Pasirašant sutartį, dalyvaus premjeras Saulius Skvernelis.

E. Samoškaitės teigimu, sutartyje taip pat numatoma skirti papildomą vieną atostogų dieną profesinių sąjungų nariams, ji galės būti išnaudojama per vienerius metus. Be to, jiems galės būti suteikiamos 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant jo vidutinį darbo užmokestį, arba 20 darbo dienų atostogos, mokant 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, padidinus bazinį dydį, nuo kitų metų maždaug 180 tūkst. valstybės tarnautojų algos didėtų maždaug 6–42 eurais „į rankas“.

Pareiginės algos bazinį dydį kasmet nustato Seimas, pernai gruodį jis buvo padidintas 2 eurais.