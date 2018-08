Pareigūnai sureagavo į žiaurius vaizdo įrašus: pažeidimai kailių fermose pasitvirtino

Veterinarijos specialistai tikrinimo metu įvertino iš viso 6 kailinių žvėrelių laikymo vietas ir sąlygas, apžiūrėjo, ar nėra traumuotų, sukandžiotų, kitokiu būdu sužeistų ar kankinamų žvėrelių. Tikrinimo metu buvo kreipiamas dėmesys į gyvūnų fiziologinę būklę, kailį, ausis, uodegas, kojas, elgseną, judesius.

Patikrinimų metu nustatyta, kad Širvintų ir Utenos rajonuose esančiuose 2 ūkiuose pažeisti kai kurie biologinio saugumo reikalavimai. Širvintų, Zarasų rajonų ūkiuose ir viename Utenos rajono ūkyje buvo sužeistų (sukandžiotų) kanadinių audinių jauniklių. Jie atskirti nuo sveikų gyvūnų, gydomi, jų sveikatos būklė stebima privačių veterinarijos gydytojų, teikiančių paslaugas šiems ūkiams. Be to, nustatyta, kad Širvintų rajone esančiame ūkyje gyvūnų laikymo sąlygos neatitinka reikalavimų – keliuose narvuose buvo laikomas didesnis nei maksimalus leidžiamas jauniklių skaičius.

Patikrinus kailinių žvėrelių ūkius Kaišiadorių ir Rokiškio rajonuose nustatyta, kad juose buvo savavališkai įrengti ir naudoti siauresni nei leidžiami naudoti gyvūnų laikymo narvai, t. y. naudoti narvai buvo siauresni nei 30 cm. Rokiškio rajone esančiame ūkyje užfiksuota ir šalutinių gyvūnų produktų tvarkymo pažeidimų.

„Patikrinimai buvo atlikti visuose ūkiuose, apie kuriuos gavome informacijos. Galime patvirtinti, kad dalis pranešimuose nurodytų faktų pasitvirtino, dėl to ūkių atsakingiems asmenims yra nurodyta nustatytus neatitikimus nedelsiant pašalinti, jiems skirtos administracinio poveikio priemonės. Situacija šiuose ūkiuose bus stebima ir toliau, vertinama, ar tinkamai šalinami trūkumai. Be to, kanadinių audinių jauniklių auginimo laikotarpiu bus patikrintos šiais metais netikrintos kanadinių audinių laikymo vietos. Pažymėtina ir tai, kad prasidedant kailinių žvėrelių žudymo sezonui, šiuos žvėrelius auginančiuose ūkiuose bus atliekami patikrinimai dėl gyvūnų žudymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo“, – komentavo VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotojas Giedrius Blekaitis.

Lietuvoje šiuo metu yra registruota ir veiklą vykdo daugiau kaip 200 kailinių žvėrelių (lapių, kanadinių audinių, šinšilų) ūkių. Visi jie tikrinami periodiškai, 1–2 kartus per metus, pasirenkant didžiausią riziką gyvūnų gerovei keliančius laikotarpius, pvz., jauniklių atjunkymo nuo motinų laiku (birželis–liepa) ar žudymo laiku (kovas / spalis – lapkritis).

Šių veiksmų buvo imamasi po visuomeninės organizacijos „Tušti narvai“, kovojančios už gyvūnų teises, skundo tarnybai.

„Tuščių narvų“ paviešintoje medžiagoje buvo matyti, kaip narvuose laikomos audinės drasko ir kandžioja vienos kitas, o kai kuriais atvejais tai baigiasi gyvūnėlių žūtimi.