Naujovė: draudžiama taikyti papildomus mokesčius už atsiskaitymus kortelėmis

2018 m. sausio 13 d. pradėta taikyti persvarstyta Antroji mokėjimo paslaugų direktyva. Jos tikslas – Europoje modernizuoti mokėjimo paslaugas tiek vartotojų, tiek įmonių naudai, kad nebūtų atsiliekama nuo šios sparčiai kintančios rinkos.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šis teisės aktas – tai dar vienas žingsnis bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo ES link. Juo skatinama plėtoti novatoriškas mokėjimo internetu ir mobiliuoju telefonu priemones, o tai naudinga ekonomikai ir jos augimui. Antrąja mokėjimo paslaugų direktyva uždraudžiame taikyti pridėtinius mokesčius vartotojams už mokėjimą debeto ir kredito kortelėmis. Tai ES vartotojams galėtų padėti sutaupyti daugiau kaip 550 mln. eurų per metus. Be to, atlikdami mokėjimus vartotojai bus geriau apsaugoti.“

Antrąja mokėjimo paslaugų direktyva uždraudžiame taikyti pridėtinius mokesčius vartotojams už mokėjimą debeto ir kredito kortelėmis.

Naujosiomis taisyklėmis:

draudžiama taikyti pridėtinius mokesčius, t. y. papildomus mokesčius vartotojams už mokėjimą kredito arba debito kortelėmis atsiskaitant tiek parduotuvėje, tiek internetu;

atveriama ES mokėjimų rinka mokėjimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, dėl tų paslaugų gaunančioms prieigą prie informacijos apie mokėjimo sąskaitą;

nustatomi griežti elektroninio mokėjimo saugumo ir vartotojų finansinių duomenų apsaugos reikalavimai;

stiprinamos vartotojų teisės daugelyje sričių. Be kita ko, mažinama atsakomybė už mokėjimus be leidimo ir nustatoma besąlyginė teisė (be jokių paaiškinimų) susigrąžinti tiesioginio debeto eurais sumą.

Šios taisyklės pradedamos taikyti nuo 2018 m. sausio 13 d. įgyvendinant nuostatas, kurias valstybės narės pagal ES teisės aktus nustatė savo nacionalinės teisės aktuose. Komisija ragina valstybes nares, kurios dar nėra perkėlusios šios direktyvos nuostatų į nacionalinę teisę, nedelsiant tai padaryti.

Pagrindiniai faktai

Persvarstytą Mokėjimo paslaugų direktyvą (Antrąją mokėjimo paslaugų direktyvą, 2015/2366/ES) Europos Komisija pateikė 2013 m. liepos mėn., o abi teisėkūros institucijos dėl jos susitarė 2015 m. Tai naujausias iš keleto ES priimtų teisės aktų, kuriais siekiama mokėjimo paslaugas padaryti modernias, veiksmingas ir pigias ir sustiprinti Europos vartotojų bei įmonių apsaugą.

Į direktyvą įtraukta ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (Mokėjimo paslaugų direktyva, arba Pirmoji mokėjimo paslaugų direktyva), kuri buvo visos ES bendrosios mokėjimo paslaugų rinkos sukūrimo teisinis pagrindas. Persvarstytojoje direktyvoje taisyklės pritaikomos prie atsirandančių naujų ir novatoriškų mokėjimo paslaugų, įskaitant mokėjimą internetu ir mobiliuoju telefonu, ir kartu užtikrinama saugesnė aplinka vartotojams.