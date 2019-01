Nauji keltai Kaliningrado pramonei išjudinti

Keleiviai keltais nesinaudoja

Šiuo metu iš Kaliningrado srities Baltijsko uosto į Leningrado srities Ust Lugos uostą yra jūrų keltų linija.

Joje plaukioja keltas „Baltijsk“. Per mėnesį jis atlieka 8-9 reisus. Iš Baltijsko į Ust Lugą keltas plaukia 43 valandas, o iš Ust Lugos į Baltijską - daugiau kaip 50 valandų. Dėl itin ilgos kelionės keleiviai šiais keltais beveik nesinaudoja.

Pagal šių metų įkainius viena keleivio vieta kajutėje kainuoja 7900 rublius (apie 105 eurus), lengvojo automobilio plukdymas 18,5 tūkst. rublių (apie 245 eurus), autobuso perkėlimas 30 tūkst. rublių (apie 398 eurus), treilerio perkėlimas - 43 tūkst. rublių (apie 570 eurų).

Taip pat tarp Ust lugos ir Baltijsko kursuoja krovinis keltas „Ambal“. Jis per mėnesį atlieka 10 reisų. Kaip ir „Baltijsk“ keltas „Ambal“ iš Baltijsko uosto į Ust Lugą plaukia apie 42 valandas, o atgaliniame reide gaišta daugiau kaip 50 valandų. Taip yra todėl, kad reisas iš Ust Lugos į Baltijską yra tarsi plaukimas prieš srovę įveikiant Baltijos jūroje vyraujančias iš Pietų į Šiaurę einančias sroves.

Abu laivai jau solidaus amžiaus - „Ambal“ - 28, „Baltijsk“ - 34 metų.

Vienu momentu tarp Baltijsko ir Ust Lugos dar plaukiojo ir keltas „Petersburg“, tačiau jis visus 2018 metus buvo remontuojamas.

Gabenti keltais – nėra pigiau

Dažnai būna ir taip, kad numatytas laikas dar nereiškia, kad keltas tuo laiku ir atplaukia. Kaliningrado srities internetinėje žiniasklaidoje teko skaityti tokį pranešimą - Orientacinis kelto atplaukimo laikas iš Ust Lugos šiandien 18 val., bet tikslus laikas priklauso nuo oro sąlygų.

Iš tiesų, tarp Rusijos žemyno ir anklavo - Kaliningrado srities keltai plaukioja labiau dėl politinių motyvų, kad parodytų Lietuvai, jog galima aplenkti per ją einančią geležinkelio liniją. Realiai geležinkelio linija ir toliau lieka svarbiausiu mazgu, kuris aprūpina Kaliningrado sritį.

Per metus geležinkelio linija per Baltarusiją ir Lietuvą į Kaliningrado sritį ir iš jos keliauja per 10 mln. tonų krovinių. Neseniai Kaliningrade vykusiame forume buvo akcentuota, kad krovinių gabenimo per Lietuvą ir Baltarusiją tarifai nedidėjo, o pačios Rusijos geležinkeliuose jie kilo. Tačiau Rusija kroviniams į Kaliningrado sritį taikanti palankesnius tarifus nei kitiems kroviniams pačioje Rusijoje. Krovinių srautas geležinkeliais į Kaliningrado sritį nuolat didėja. Per 2018 metus net 20 proc. Tai lėmė ir išaugusi Kaliningrado uosto krova.

Krovinių srautas keltų linijoje tarp Baltijsko ir Ust Lugos šiemet, tikimasi, gali pasiekti iki 1,8 mln. tonų.

Tiek keltais, tiek geležinkeliais krovinių atgabenimo į Kaliningrado sritį ir išgabenimo iš jos kaina yra beveik analogiška. Aplenkti Lietuvos ir Baltarusijos geležinkelius siekiame tik todėl, kad joms nereikėtų mokėti pinigų.

Suprojektuoti dujiniai keltai

Prieš kurį laiką skelbta, kad Rusijos uostus valdanti unitarinė įmonė „Rosmorport“ yra gavusi nurodymą iki 2020 metų pastatyti tris, po kiek laiko patikslinta, kad du, naujus Baltijsko - Ust Lugos linijos keltus.

Šiemet buvo nurodymas, kad „Rosmorport“ pateikė užsakymą Leningrado srities laivų statyklai „Neva“ pastatyti du po 200 metrų ilgio ir 27,4 metrų pločio keltus. Kiekvienas jų talpintų po 80 geležinkelio cisternų, 54 pusvagonius, 36 krovininius vagonus ir 56 automobilius su priekabomis. Iš esmės į vieną laivą tiltų tiek krovinių, kiek galėtų pavežti trys geležinkelio sąstatai, įskaitant tai, jei sunkvežimiai būtų kraunami ant platformų.

Nurodyta, kad pradinė vienam keltui reikalinga 5,1 mlrd. rublių (apie 67,6 mln. eurų) suma skirta iš Rusijos biudžeto. Prieš kurį laiką buvo pasirodžiusi informacija, kad naujų keltų statybą turi finansuoti Rusijos gigantas RŽD („Rosijskaja železnaja doroga“).

Rusijos žiniasklaidoje buvo pasirodę pranešimų, kad pirmasis iš keltų būtų pastatytas 2019 metais, kitas 2020 metais iki lapkričio. Bet kol kas nėra jokios informacijos, kad nauji keltai būtų pradėti statyti. Laivų statykla „Neva“ kol kas rengianti tik keltų projektinius dokumentus.

Šių metų spalio pabaigoje pateikta Rusijos jūrų kolegijos prie Vyriausybės informacija apie tai, kad parengtas keltų projektas „CFN19M“. Pagal jį būtų statomi dujomis varomi 200 m ilgio „Arc4“ ledo klasės keltai. Juose būtų uždaras denis vagonams ir atviras denis automobiliams ir autotreileriams. Laive nenumatytos vietos keleiviams.

Vos prieš kelias dienas Rusijoje pradėta diskusija apie tai, kad jūrų keltai iš Baltijsko galėtų plaukioti ne į Ust Lugą, o į Primorską, kur būtų pastatyta nauja prieplauka. Neva Primorskas yra patrauklesnis tokiems keltams, nes jame nuolat kraunami dideli tanklaiviai, kurie pralaužia ledus į šį uostą, todėl keleiviniams keltams būtų lengviau įplaukti.

Statant naujus jūrų keltus planuojama juos naudoti apatitų, anglių ir grūdų pervežimui sukuriant Kaliningrado srityje šių krovinių biržas. Pradėjus kursuoti naujiems jūrų keltams Rusija planuoja Kaliningrado srityje statyti naftos apdorojimo gamyklą. Jūrų keltais padidėtų ir Karelijos medienos srautas į Kaliningrado srities celiuliozės popieriaus gamyklą.