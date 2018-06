Nauja skaičiuoklė – pagalba tūkstančiams smulkiųjų verslininkų

„Gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, apskaičiuojant mokėtinus mokesčius sudaryta galimybė skaičiuoklėje nurodyti ne tik pajamų sumą, bet ir įvairias reikšmingas aplinkybes, nuo kurių priklauso mokėtinų mokesčių dydis, pvz., veiklos vykdymo trukmę, ankstesnių metų nuostolius, draustumą ir kt.“, - teigia VMI Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja Inga Gedminienė, pažymėdama, jog gyventojų patogumui skaičiuoklėje pateikti ir paaiškinimai, kad įvesti reikiamus duomenis būtų daug paprasčiau.

VMI primena, jog nuo 2018 m. pasikeitus pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarkai, gautos individualios veiklos pagal pažymą pajamos, neviršijančios 20 tūkst. eurų per metus, faktiškai apmokestinamos 5 proc. tarifu, o kai pajamos viršys minėtą sumą per metus, taikomas pajamų mokesčio tarifas didės, kol pasieks nekintantį 15 proc. pajamų mokesčio tarifą (kai apmokestinamosios pajamos sieks 35 tūkst. eurų per metus). PVM mokėtojų iš žemės ūkio veiklos 2018 m. uždirbtos pajamos, neviršijančios 20 tūkst. eurų per metus, faktiškai (pritaikius pajamų mokesčio kreditą) apmokestinamos 5 proc. tarifu, o kai metinės apmokestinamosios pajamos viršys 20 tūkst. eurų per 2018 m., taikomas pajamų mokesčio tarifas didės, kol pasieks nekintantį 10 proc. pajamų mokesčio tarifą (kai apmokestinamosios pajamos sieks 35 tūkst. eurų per metus).

„Savarankiškai dirbantiems gyventojams labai svarbu žinoti, kiek įmokų reikia mokėti ir kad atlikti savo pareigą būtų paprasta. Pateisindami šiuos lūkesčius mes vis glaudžiau bendradarbiaujame su Valstybine mokesčių inspekcija.

„Sodros“ teritoriniuose skyriuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) gyventojai jau gali gauti ir VMI specialistų konsultacijas, be to, čia jie galėjo ir deklaruoti pajamas - klientai šią galimybę įvertino puikiai. „Sodros“ konsultantai taip pat dirba VMI skyriuose.

Tikime, kad dar viena paslauga - bendra įmokų skaičiuoklė - bus ne mažiau aktuali“, - sako „Sodros“ Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjas Evaldas Mikutis.

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

„Sodra“ konsultacijas tekia telefonu 1883, o aktualią informaciją galima rasti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui bei tinklapyje www.sodra.lt.