Naktį – laikini SEB banko paslaugų trikdžiai

„IT profilaktikos darbus bankai atlieka periodiškai. Jų metu atnaujinamos įvairios IT sistemos ir diegiamos naujos e. bankininkystės funkcijos. Tai padeda bankams ne tik užtikrinti didžiausią teikiamų paslaugų saugumą ir prieinamumą, bet ir jas tobulinti. Profilaktikos darbus visuomet stengiamės atlikti naktimis savaitgaliais arba ankstyvą rytą, kad klientai kuo mažiau patirtų nepatogumų.



Be to, mūsų IT specialistai visada stengiasi, kad laikas, kai klientai negalės naudotis paslaugomis dėl profilaktikos darbų, būtų kaip įmanoma trumpesnis“, - sako SEB banko Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovas Vaidas Žagūnis.



SEB bankas atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir prašo reikalingas operacijas atlikti iš anksto arba pasibaigus profilaktikos darbams.





Naktį iš penktadienio į šeštadienį, vasario 9 d., nuo vidurnakčio iki 6 val. laikinai neveiks SEB interneto bankas ir SEB mobilioji programėlė. Taip pat nuo 3.30 val. iki 4 val. gali trumpai neveikti SEB banko elektroniniai kortelių skaitytuvai prekybos vietose, bankomatai ir mokėjimo kortelės, skelbia bankas.