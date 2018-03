Lietuvos bankas „Žemaitijos pienui“ skyrė 158 tūkst. eurų baudą

Bendrovė per Vilniaus biržą pranešė, kad sprendimą ketina skųsti teismui.



„Patikrinimas atskleidė aplaidų bendrovės požiūrį į apskaitą ir informacijos pateikimą investuotojams. Be to, „Žemaitijos pieno“ vadovai, priimdami kai kuriuos sprendimus dėl tantjemų, neatsižvelgė į pačios bendrovės ir smulkiųjų akcininkų interesus“, - pranešime teigė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.



Lietuvos bankas „Žemaitijos pieną“ nubaudė dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimų. Anot banko, bendrovės finansinės ataskaitos neatitinka reikalavimų.



Banko nuomone, įmonė netinkamai įvertino dalį turto, todėl galėjo sumažėti bendrovės vertė. Investuotojų asociacija jau anksčiau kaltino bendrovę bandymais sumažinti įmonės vertę.



„Žemaitijos pienas“ tinkamai neįvertino 2016 metų gruodžio 31 dienos iš susijusios bendrovės UAB „Čia Market“ gautinos 1,588 mln. eurų sumos, būsimųjų pinigų srautų. (...) Manytina, kad, įvertinus gautinos sumos iš susijusios įmonės būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant pradinę faktinę palūkanų normą, dabartinę vertę, „Žemaitijos pieno“ ir grupės 2016 metų turtas ir nuosavas kapitalas padidėtų“, - teigiama Lietuvos banko sprendime.



Anot Lietuvos banko pranešimo, nustatyta, kad, nors Lietuvos bankas 2017 metų vasario pradžioje davė nurodymą iš naujo peržiūrėti viso ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius, bendrovė to nepadarė. Dėl to „Žemaitijos pienas“ netinkamai pateikė finansinę informaciją apie bendrovės 2016 metų finansinę būklę ir veiklos rezultatus.



Be to, banko nuomone, „Žemaitijos pienas“ aplaidžiai žiūrėjo į informacijos atskleidimą investuotojams, nepagrįstai sumažino susijusių bendrovių gautinas skolas.



Taip pat Lietuvos bankas teigia, kad išmokėdama 750 tūkst. eurų tantjemas įmonė nepagrįstai sumažino savo pelną, vadovai neveikė vienodai visų akcininkų naudai.



Lietuvos bankas turėjo priekaištų ir „Žemaitijos pieną“ auditavusiai audito įmonei „Grant Thornton Baltic“ bei auditorei Laimei Jablonskienei. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba audito įmonei skyrė įspėjimą, o auditorei sustabdė auditoriaus pažymėjimo galiojimą. Apie tai jau anksčiau pranešė ir Investuotojų asociacija, kuri auditorę taip pat apskundė. Tačiau „Žemaitijos pienas“ tikina, kad licencijos sustabdymas nebūtinai susijęs su jos auditu.



Pati įmonė tikina skųsianti baudą teismui.



„Bendrovė nesutinka su Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu ir mano, kad formalių reikalavimų neatitikimai yra nulemti skirtingo teisinio reguliavimo aiškinimo, todėl bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka skųs sprendimą“, - teigiama „Žemaitijos pieno“ pranešime.



Įmonė taip pat nurodo, kad Lietuvos bankas pažymėjo, jog nėra gauta neteisėtų pajamų ir padaryta žalos, įmonė, susipažinusi su išvadomis, kai kuriuos pažeidimus ėmėsi koreguoti. Be to, bankas nenustatė sunkinančių aplinkybių.



Smulkiuosius „Žemaitijos pieno“ akcininkus vienijanti Investuotojų asociacija bylinėjasi su bendrove teismuose dėl šios akcijų kainos bei pasitraukimo iš biržos. Praėjusią savaitę Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė smulkiuosius bendrovės akcininkus vienijančios Investuotojų asociacijos kasacinį skundą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - uždraudė bendrovės vadovybei disponuoti 2,07 mln. savų akcijų, kurių nominali vertė siekia 600 tūkst. eurų.