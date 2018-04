Lietuvos bankas tikisi, kad automobilių draudimo kainos taip sparčiai nebeaugs

Bankas pranešė, kad Lietuvos draudimo sektorius pernai augo ir buvo pelningas. Vis dėlto automobilių draudimo rinka dar buvo nuostolinga, tačiau tendencijos gerėjo, tad ir kainos turėtų sparčiai nebekilti.

„Nors vidutinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įmoka per metus išaugo 29 proc., ši draudimo rūšis liko nuostolinga. Vis dėlto išryškėjo pozityvi tendencija - pernai nuostolis sumažėjo gana akivaizdžiai, ir tai leidžia tikėtis, kad staigaus kainų augimo ateityje neturėtų būti“, - pranešime sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Praėjusiais metais buvo sudaryta beveik 3 mln. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutarčių. Šios draudimo rūšies įmokos sudarė 215,7 mln. eurų, o išmokos - 113,5 mln. eurų. Vidutinė draudėjams pagal šias sutartis išmokėta suma išaugo 8 proc., išmokų skaičius - 6 proc. Nuostolis iš transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutarčių sumažėjo beveik 18 mln. eurų: nuo 19,4 mln. 2016 metais iki 1,5 mln. eurų pernai.

Anot pranešimo, 2017 metais visa Lietuvos draudimo rinka ūgtelėjo 12 proc. Per 2017 metus draudimo įmokos pasiekė 792,6 mln. eurų (561 mln. eurų ne gyvybės ir 231 mln. eurų - gyvybės draudimo įmokos).

Pasak banko, visus metus rinką augti skatino ne gyvybės draudimo sektorius, o tris pirmus ketvirčius augusio gyvybės draudimo sektoriaus apimtis dėl metų pabaigoje gerokai sumažėjusių vienkartinių įmokų sumažėjo 6 proc. Šiais metais draudimo rinka turėtų augti 8-9 proc. (ne gyvybės draudimo rinka 10-12 proc., gyvybės draudimo rinka 4-6 proc.).

Per metus išmokėta 455,3 mln. eurų draudimo išmokų, arba 22,2 proc. daugiau nei prieš metus. Pagal ne gyvybės draudimo sutartis išmokėta 304 mln. eurų, arba 17,4 proc. daugiau negu praėjusių metų tą patį laikotarpį. Beveik 70 proc. išmokų sietinos su apdraustomis transporto priemonėmis. Gyvybės draudimo rinkoje išmokėta 151,4 mln. eurų, arba trečdaliu daugiau negu prieš metus.

Pernai draudimo įmonės uždirbo 30,5 mln. eurų neaudituoto pelno, 21 mln. eurų jo generavo visos pelningai dirbusios gyvybės draudimo įmonės. 9,6 mln. eurų pelno uždirbo dvi iš keturių pelningai rinkoje veikusių ne gyvybės draudimo įmonių. Draudimo brokerių įmonės uždirbo 4,3 mln. eurų pelno, arba 9 proc. daugiau nei 2016 metais. Metus pelningai baigė 87 iš 97 draudimo brokerių įmonių.

Draudimo įmonių valdomas turtas 2017 m. pabaigoje sudarė apie 1,5 mlrd. eurų ir per metus išaugo beveik 5 proc. Draudimo brokerių įmonių turtas sudarė 30,3 mln. eurų ir per metus išaugo 26 proc. Per metus draudimo įmonių nuosavas kapitalas išaugo 3,6 proc. ir sudarė 291 mln. eurų.

2017 metų pabaigoje šalyje draudimo paslaugas teikė 21 Lietuvoje registruotų draudikas: 9 įmonės ir 12 kitose Europos Sąjungos šalyse registruotų įmonių filialų.