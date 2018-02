Lietuvos bankas: Europos institucijos skelbia aliarmą dėl kriptovaliutų

Bankas pranešė, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), Europos bankininkystės institucija (EBI) bei Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) pirmadienį įspėjo investuotojus apie virtualiųjų valiutų keliamas grėsmes.

„Jungtinis trijų Europos priežiūros institucijų perspėjimas - aliarmo signalas ir investuotojams, ir rinkoms, ypač dėl kainų burbulo požymių. Anksčiau ar vėliau finansiniai burbulai sprogsta, ir priklausomai nuo sprogimo masto investuotojai praranda dalį ar net visus pinigus. Pastaruoju metu lėšų praradimo tikimybę didina ir stambios kriptovaliutų vagystės. Perspėjimų nepaisę ir pinigus praradę investuotojai galėtų kaltinti tik save, nes ši rinka nereguliuojama, todėl ir pasiskųsti nebūtų kam“,- pranešime sakė banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Europos priežiūros institucijos įspėjo, kad virtualiosios valiutos yra itin rizikingi ir spekuliatyvus produktai, turintys aiškių kainų burbulo požymių, - investuotojams tai reiškia didelę riziką prarasti bent dalį investicijų. Kaip pavyzdį, jos pateikia bitkoino kurso svyravimus - pernai sausį vienas bitkoinas kainavo 1 tūkst. eurų, tų pačių metų gruodį - jau 16 tūkst. eurų, šių metų vasarį nukrito iki 5 tūkst. eurų, o dabar kaina yra apie 7 tūkst. eurų už bitkoiną.

Lietuvos bankas poziciją dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų valiutų žetonų platinimo (ICO) paskelbė praėjusių metų spalio pradžioje, įvardydamas esmines rizikas, o rinkos dalyviams, planuojantiems siūlyti su virtualiosiomis valiutomis susijusias paslaugas, nurodyta griežtai jas atriboti nuo tradicinių finansinių produktų.

Anot Lietuvos banko, prekyba dauguma virtualiųjų valiutų vyksta per keityklas. Kai kurios jų susidurdavo su problemomis, dėl kurių investuotojai negalėdavo nei pirkti, nei parduoti turimų virtualiųjų valiutų. Atsižvelgiant į pastaruosius kurso svyravimus, tai galėjo lemti nemažus investuotojų nuostolius. Be to, neretai investuotojai susiduria su problema, kai nori išsigryninti virtualiąsias valiutas, o šių metų pradžioje buvo užfiksuota rekordinė vagystė - Japonijoje iš virtualiosios keityklos pavogta virtualiųjų valiutų, kurių vertė siekė apie 0,5 mlrd. eurų.