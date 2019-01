Lietuvai kelia susirūpinimą ES ketinamas įvesti Mobilumo paketas

Susisiekimo ministerijos teigimu, toks reikalavimas būtų protekcionistinis, nepalankus ES pakraščiuose esančioms valstybėms ir varžytų vežėjų lankstumą organizuojant krovinių pervežimą. Privalomas tuščių vilkikų grįžimas taip pat turėtų didelį neigiamą poveikį aplinkai.

„R. Masiulio nuomone, ES šalių atstovai pernelyg susirūpinę asmeniniais tikslais bei siauriais šalių interesais, pamiršdami bendrus Europos interesus“, – BNS sakė ministro patarėja Vytautė Šmaižytė.

Be to, nuogąstaujama ir dėl to, kad naujai siūlomos vairuotojų komandiravimo taisyklės suskaldys Europos tarptautinio transporto rinką, kadangi nustatys skirtingas sąlygas šalims, kurių vežėjai dirba dvišaliu pagrindu.

ES rengiamu Mobilumo paketu siekiama reglamentuoti kelių transporto vežėjų galimybes verstis profesine veikla, pateikimą į krovinių vežimo rinką, nustatyti vairuotojų komandiravimo, poilsio laiko ir kitas socialines taisykles.

R. Masiulis Briuselyje susitiks su Europos komisare Violeta Bulc ir Europos Parlamento nariais.

Europos Parlamento Transporto komitetui sausio 10 dieną balsuojant dėl Europos Sąjungos (ES) Mobilumo paketo, apie 600 vežėjų iš Bulgarijos, Rumunijos, Vengrijos, Lenkijos ir Lietuvos ruošiasi protestuoti Briuselyje.