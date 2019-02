Lietuva atnaujino kiaulių eksportą į Lenkiją

„Su Lenkijos kolegomis sėkmingai bendradarbiaujame, nuolat keičiamės informacija. Iškilusius kiaulių eksporto nesklandumus pašalinome operatyviai. Susitikę su kaimyninės valstybės veterinarijos specialistais, suderinome bendrus afrikinio kiaulių maro (AKM) rizikos vertinimo principus ir procedūras“, – pranešime cituojamas VMVT direktorius Darius Remeika.

ELTA primena, kad gruodžio viduryje Lenkijos žemės ūkio ir kaimo reikalų ministras pasirašė įsaką, kuriuo bus ribojamas kiaulių įvežimas iš tų sričių, kurios laikomos raudonąja AKM zona, tarp jų ir Lietuvos. Situacijos sprendimo ieškota politiniu lygmeniu.

Sausio viduryje susitikę Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio ministrai sutarė, kad prekyba gyvomis kiaulėmis tarp šalių bus atnaujinta, tačiau kiaulių eksportuotojai turės iki išvežimo likus 15 dienų atlikti tyrimus, taip pat juos pakartoti išvežimo į Lenkiją dieną.

Praėjusį antradienį draudimą įvežti kiaules Lenkija oficialiai atšaukė.

Žemės ūkio ministerijos duomenimis, per praėjusius 2018 metus Lenkijoje buvo užregistruoti 109 AKM protrūkiai kiaulių laikymo vietose (Lietuvoje – 51), kurių metu buvo sunaikintos 25 tūkst. 395 kiaulės (Lietuvoje – 22 tūkst. 704). Be to, pernai AKM laukinėje faunoje buvo nustatytas 2 443 vietose 4 086 šernams Lenkijoje ir 1 446 vietose 3 098 šernams Lietuvoje.