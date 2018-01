Kvitų loterija: ką būtina žinoti?

Per mėnesį, kada Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), paskelbė Kvitų loteriją, užregistruota daugiau kaip 222 tūkst. kasos aparato kvitų. 120 tūkst. kvitų gauta už paslaugas, likusi dalis – už įsigytas prekes turgavietėse Kvitų žaidime dalyvauja ne tik už turgavietėse įsigytas prekes gauti kvitai, bet ir visi kavinėse, restoranuose ar valgyklose gauti kasos aparatų kvitai, primena VMI Kvitų loterijos projektų vadovas Rolandas Puncevičius.

Loterijoje galima registruoti ir kvitus, gautus už prekes turguje, už viešbučių, grožio, automobilių remonto ir kitas paslaugas. Specialistas pastebi dažną gyventojų klaidą – pirkėjai registruoja kvitus, gautus apsiperkant prekybos centruose. Tačiau šie kvitai loterijoje negalioja.

VMI primena, kad gyventojai, laimėję prizus ir norėdami juos atsiimti, per 20 darbo dienų turi kreiptis į artimiausią VMI aptarnavimo skyrių. Laimėtojai turi pateikti laimingojo kvito originalą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prizas per 14 darbo dienų bus pervestas laimėtojui. Jei per nustatytą terminą gyventojai nesikreips dėl prizo, piniginis prizas grįš į valstybės biudžetą.

Pagrindinis loterijos tikslas – šviesti gyventojus apie šešėlį, atskirtų fiskalinius kvitus, taip pat skatinti lygią konkurenciją. Jei gyventojas kvito negauna, turėtų pareikalauti jo. Jei paslaugos teikėjas kvito neišduoda, reikėtų kreiptis į VMI per mobiliąją programėlę „Pranešk“, el. paštu arba paskambinus trumpuoju numeriu.

Išsamiau – pokalbyje.