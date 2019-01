Konkurencijos taryba: kai kurios vairavimo mokyklos klaidino vartotojus

Tarybos ekspertams patikrinus 22-iejų vairavimo mokyklų reklamas, devynių jų reklama sukėlė įtarimų, nes galėjo klaidinti vartotojus.

Pasak tarybos, frazės „geriausia vairavimo mokykla“, „pigiausi vairavimo kursai“ turi būti pagrįstos – pavyzdžiui, pastarąjį teiginį naudojusi mokykla turėjo įrodyti, kad paslauga buvo teikiama už mažiausią kainą.

Tačiau tiek ši, tiek kitos mokyklos tokios ar panašios informacijos nepagrindė. Be to, jos negalėjo pagrįsti ir mokymų įkainių, kai jie skelbiami šalia nubrauktų, ankstesnių kainų.

Pasak tarybos ekspertų, vartotojai supranta, kad anksčiau brangiau kainavę mokymai atpigo ir jie galės sutaupyti, tačiau mokyklos to nepagrindė arba nurodė, kad kainos taikytos seniai ir labai trumpai – dvi ar tris dienas. Be to, kai kurios mokyklos kartais reklamuoja mokymus, kurių jos neturi teisės atlikti.

Už Reklamos įstatymo pažeidimus gali grėsti baudos nuo 289 iki 8,7 tūkst. eurų, o už tokį pat pažeidimą, padarytą per vienerius metus – iki 34,8 tūkst. eurų bauda.

Konkurencijos taryba gruodžio pabaigoje nustatė 26 vairavimo mokyklų Vilniuje, Kaune ir Jurbarke kartelinį susitarimą, kai susitarta pakelti mokymų kainas. Mokykloms skirtos baudos nuo 1,5 tūkst. iki 129,3 tūkst. eurų, iš viso – 574,4 tūkst. eurų.